Nothing sfida l’evento Apple: Phone (4a) ha una data ufficiale

Cupertino ha appena confermato l’appuntamento per il mese di marzo, con tanti nuovi prodotti. Nel frattempo Carl Pei era in agguato: poco dopo l’annuncio di Apple arriva la risposta non richiesta del brand alternativo del panorama Android, con un teaser che svela la data di presentazione della nuova serie Nothing Phone (4a).

Nothing Phone (4a) e (4a) Pro, ufficiale la data di presentazione: i nuovi mid-range arrivano a marzo

Crediti: Nothing

L’evento dedicato alle novità di Nothing è fissato per il 5 marzo, il giorno successivo a quello di Apple. Il poster ufficiale – pubblicato da Carl Pei – “vandalizza” quello del rivale di Cupertino, sovrapponendo il nome Nothing al logo della mela.

Un’immagine forte, che si configura come qualcosa di più rispetto ad un semplice sfottò tra aziende; speriamo solo che la casa di Carl Pei non cada nella trappola delle startup come avvenuto con l’ex brand OnePlus.

L’azienda dovrebbe lanciare tre nuovi prodotti: Nothing Phone (4a) e (4a) Pro andrebbero ad arricchire la gamma di mid-range del produttore, insieme agli auricolari HeadPhone (a). In base a quanto emerso di recente i prossimi dispositivi del brand dovrebbero arrivare in varie colorazioni, ossia bianco, nero, giallo, rosa e blu.

Per quanto riguarda gli smartphone il design non è ancora stato svelato ma ci aspettiamo uno stile con scocca semi-trasparente, nel perfetto stile del brand. I telefoni farebbero affidamento sui chipset i Snapdragon 7s Gen 4 e 7 Gen 4, con batteria da 5.080 mAh, ricarica da 50W e classificazione IP65. Inoltre sono trapelate anche dei dettagli sul possibile prezzo, dove sarebbero previsti dei rincari.