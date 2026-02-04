Nothing Phone (4a) e (4a) Pro: svelata la possibile data di lancio

Quest’anno il brand di Carl Pei non lancerà un modello di punta: a causa della situazione attuale del mondo tech è più conveniente concentrarsi sulla fascia media, proponendo soluzione abbordabili – sia per il produttore che per l’utente finale.

Nell’immediato futuro dell’azienda ci sono Nothing Phone (4a) e (4a) Pro: il lancio è ormai dietro l’angolo – come si percepisce già da diversi giorni – ed ora un insider svela una data più precisa.

Nothing Phone (4a) e (4a) Pro in arrivo a marzo: spunta una data per i nuovi smartphone del brand

Phone (3a) Pro – Crediti: Nothing

I nuovi smartphone di Nothing sarebbero previsti per inizio marzo: la data non è ancora ufficiale ma si guarda al 5 marzo. Siamo in linea con le tempistiche degli attuali Phone (3a), con la nuova generazione pronta ad un anno esatto di distanza.

Secondo quanto riportato dall’insider Yogesh Brar, la gamma riceverà un aggiornamento sia tecnico che in fatto di stile. Sarebbe previsto un nuovo design e chiaramente possiamo che aspettarci un look tipico per la casa di Carl Pei, con una scocca semi-trasparente e luci LED posteriori (il tutto con un’estetica futuristica ma minimale).

Tra le novità anche l’introduzione delle memorie UFS 3.1, una mancanza che in passato ha sollevato parecchie polemiche. Nothing Phone (4a) e (4a) Pro utilizzeranno chipset Qualcomm, pare gli Snapdragon 7s Gen 4 e 7 Gen 4.

La certificazione energetica europea ha confermato una batteria da 5.080 mAh con ricarica da 50W e una scocca IP65. Per il prezzo si vocifera di cifre intorno ai 475$ e 540$, con un rincaro rispetto alla generazione attuale.