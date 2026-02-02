Le Nothing Headphone (a) sono in arrivo, saranno le cuffie over-ear dal giusto prezzo?

Dopo aver fatto il suo ingresso nel segmento delle cuffie over-ear lo scorso anno, Nothing sembra pronta a ricalibrare la propria strategia audio puntando su una fascia di mercato decisamente più accessibile.

Se il modello di debutto, le Headphone (1), aveva puntato in alto con un posizionamento premium e un prezzo vicino ai 300 euro, le ultime indiscrezioni suggeriscono un cambio di rotta mirato a democratizzare il suono del brand londinese.

Le voci di corridoio si sono fatte sempre più insistenti e dettagliate, delineando il profilo delle future Nothing Headphone (a), un prodotto che si posizionerà nella fascia media con un prezzo aggressivo.

Nothing Headphone (a): un nuovo posizionamento strategico

Crediti: CMF

Le informazioni trapelate grazie al noto leaker Billbil-kun indicano che l’azienda fondata da Carl Pei sta preparando il terreno per un lancio imminente, previsto per il mese di marzo 2026.

La notizia più rilevante riguarda senza dubbio il listino: le Nothing Headphone (a) dovrebbero arrivare in Europa al prezzo di 159 euro (149 sterline nel Regno Unito). Si tratta di una cifra che rappresenta quasi un dimezzamento rispetto al costo del modello di punta lanciato in precedenza.

Naturalmente, un tale abbattimento del prezzo implica dei compromessi. Laddove le Headphone (1) vantavano materiali nobili e una costruzione sofisticata, il modello “(a)” dovrebbe adottare un corpo realizzato prevalentemente in plastica.

Tuttavia, chi conosce la storia del marchio sa che l’utilizzo di materiali meno costosi non si traduce necessariamente in un design banale; Nothing ha sempre fatto dell’estetica industriale e della trasparenza il suo marchio di fabbrica, ed è lecito attendersi che anche questo modello mantenga una forte identità visiva.

Colori audaci e date da segnare

Un altro aspetto distintivo emerso dalle fughe di notizie riguarda la palette cromatica. Le Nothing Headphone (a) non si limiteranno ai classici toni sobri, ma verranno proposte in quattro varianti: oltre agli immancabili bianco e nero, saranno disponibili anche in giallo e rosa.

Per quanto riguarda le tempistiche, il calendario sembra essere già stato fissato con precisione. La presentazione ufficiale e l’apertura dei pre-ordini dovrebbero avvenire il 5 marzo 2026.

Gli utenti non dovranno attendere molto per mettere le mani sul prodotto, poiché la commercializzazione effettiva è prevista per la settimana successiva, il 12 marzo 2026.

Questo lancio non sembra essere un evento isolato: le cuffie dovrebbero infatti condividere il palcoscenico con i nuovi smartphone economici dell’azienda, i Nothing Phone (4a) e Phone (4a) Pro.

Cosa aspettarsi per le Nothing Headphone (a)?

Sebbene il design e il prezzo siano ormai quasi certi, resta l’incognita delle specifiche tecniche. Il modello precedente offriva una cancellazione attiva del rumore (ANC) molto performante e una lunga autonomia con ricarica rapida.

È probabile che le Headphone (a) mantengano l’ANC, seppur forse in una versione meno sofisticata, e che rinuncino a qualche funzionalità avanzata per giustificare la differenza di prezzo.

Tuttavia, considerando la forte competizione nella fascia dei 150 euro, Nothing dovrà garantire una qualità audio solida per distinguersi.

Non si tratterà, dunque, di un semplice rebranding o di una versione “lite” priva di anima, ma di un prodotto pensato per offrire l’essenziale dell’esperienza Nothing a una platea molto più vasta.

Resta solo da attendere il 5 marzo per scoprire se il compromesso tra prezzo e prestazioni sarà davvero vincente.