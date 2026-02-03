La tecnologia NFC si evolverà, fino a 8 volte più veloce e più funzionalità

La tecnologia Near Field Communication, meglio nota come NFC, rappresenta oggi uno standard invisibile ma indispensabile, integrato in miliardi di dispositivi in tutto il mondo.

Dai pagamenti digitali all’accoppiamento rapido di accessori audio, questa tecnologia ha semplificato innumerevoli operazioni quotidiane.

Tuttavia, l’NFC Forum, l’ente che sovrintende allo sviluppo e alla standardizzazione di questa tecnologia, ha deciso che è giunto il momento di un balzo in avanti.

La recente pubblicazione della roadmap per i prossimi anni delinea un percorso di crescita e miglioramento, attraverso un potenziamento sostanziale delle prestazioni e l’introduzione di funzionalità inedite.

NFC, previsti miglioramenti prestazionali e nuove modalità d’uso

Crediti: Canva

Alla base della nuova strategia troviamo un incremento drastico della velocità di trasmissione. Secondo quanto dichiarato dall’organismo internazionale, le future specifiche tecniche permetteranno una velocità di trasferimento dati fino a otto volte superiore rispetto agli standard attuali.

Questo miglioramento apre le porte a scenari d’uso finora preclusi dalla limitata larghezza di banda dell’NFC, rendendo lo scambio di informazioni tra device non solo più rapido, ma adatto a contenuti più complessi.

Parallelamente alla velocità, l’evoluzione toccherà anche l’aspetto energetico. La tecnologia, che affonda le sue radici nei sistemi RFID e permette a dispositivi passivi (come piccoli adesivi o impianti) di attivarsi tramite le onde radio in arrivo, vedrà un potenziamento delle capacità di alimentazione wireless.

Le nuove specifiche mirano a incrementare la potenza trasmissibile, permettendo di accendere o ricaricare piccoli dispositivi elettronici direttamente tramite il contatto NFC.

Tocco multiuso e sicurezza avanzata

Forse l’innovazione più tangibile per l’utente finale sarà l’introduzione del cosiddetto “tocco multiuso”. Attualmente, l’avvicinamento di uno smartphone a un lettore esegue generalmente una singola operazione. Il futuro standard prevede invece la possibilità di concatenare diverse azioni con un singolo gesto.

Immaginando uno scenario commerciale, un solo contatto col terminale potrebbe gestire contemporaneamente il pagamento, l’accredito dei punti fedeltà e l’emissione di una ricevuta digitale, ottimizzando drasticamente i tempi e la fluidità dell’esperienza d’acquisto.

Non poteva mancare un’attenzione particolare alla sicurezza, elemento critico per una tecnologia così diffusa nei sistemi di pagamento e controllo accessi. La roadmap evidenzia lo sviluppo di nuove protezioni contro gli attacchi di tipo “relay”, volti a intercettare e replicare il segnale, e l’integrazione di funzionalità avanzate per le chiavi digitali, sempre più utilizzate nel settore automotive e degli hotel.

L’NFC Forum ribadisce con questo piano la volontà di non adagiarsi sui successi ottenuti. Mike McCamon, direttore esecutivo dell’organizzazione, ha sottolineato come l’obiettivo sia garantire che ogni implementazione funzioni in modo armonico e senza intoppi, rispondendo alle aspettative dei clienti.

La necessità di standard globali è vitale per mantenere la fiducia in una tecnologia che è ormai un pilastro dell’ecosistema digitale.

L’invito rivolto a tutte le parti interessate è quello di partecipare attivamente al processo di sviluppo, affinché l’evoluzione dell’NFC continui a generare valore e a sostenere la marcia verso un’ubiquità dei sistemi senza contatto sempre più intelligente e sicura.