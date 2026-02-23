Addio grovigli e macchie ostinate: Narwal Freo X Ultra a 349€ su Amazon è un affare!

L’offerta su Narwal Freo X Ultra a 349€ su Amazon rappresenta un vero e proprio punto di svolta per chi cerca un robot top a un prezzo da fascia media. Grazie alla potenza di aspirazione record e a un sistema di lavaggio che esercita una pressione reale sul pavimento, la pulizia totale è assicurata – senza mettere da parte il risparmio.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Narwal Freo X Ultra scende al minimo storico su Amazon: imperdibile a 349€ con spedizione Prime

La migliore occasione del momento per mettere le mani su Narwal Freo X Ultra arriva da Amazon: il robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione All-in-one scende a 349€, con tutti i vantaggi della spedizione Prime. La promozione durerà fino al 1° marzo, quindi avete ancora un po’ di tempo per approfittare dell’offerta!

Crediti: Narwal

Freo X Ultra è un piccolo concentrato di tecnologia che promette la massima cura per i tuoi pavimenti. Il robottino è dotato di una potenza di aspirazione di 8.200 PA, in combinazione con una spazzola anti-groviglio che elimina i rischi rappresentati da peli e capelli.

Grazie alla tecnologia DirtSense lava fino a quanto non è pulito: il dispositivo rileva e monitora il livello di sporco e se questo supera una certa soglia, allora ripassa più volte le aree interessate (fino ad ottenere la massima pulizia). Inoltre il sistema Smart EdgeSwing consente ai moci di raggiungere anche i bordi del pavimento.

Il robot arriva insieme alla stazione All-in-one che si occupa sia della ricarica della batteria che del lavaggio e dell’asciugatura dei moci, del refill dell’acqua e dello svuotamento del contenitore dello sporco.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

NARWAL Freo X Ultra Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere, Autopulente, 8200 Pa, Zero-Grovigli, DirtSense™, Stazione Base tutto-in-uno, Sensori Laser Robot... Offerta a tempo 439,00€ 349,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 23/02/2026 15:56

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.