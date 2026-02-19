Motorola Edge 70 Fusion sfida Redmi, con lo stesso chipset di Note 15 Pro+

Ormai il nuovo Motorola Edge 70 Fusion non ha più segreti (o quasi): una volta che la macchina dei leak è in azione risulta difficile – per meglio dire, impossibile – fermarla. Le ultime novità riguardano il cuore dell’esperienza: ci sono nuove immagini promozionali leak e stavolta viene anticipato con precisione quale sarà il chipset che troveremo a bordo.
Motorola Edge 70 Fusion: lo Snapdragon 7s Gen 4 è “confermato” dai nuovi leak
Nei giorni scorsi abbiamo visto che Motorola Edge 70 Fusion sarà un medio gamma colorato, oltre 5 splendide tonalità Pantone. Le immagini stampa trapelate in queste ore offrono l’ennesima panoramica del design, ma la chicca è il processore.
Da quanto emerso, il nuovo modello Fusion sarà equipaggiato con lo Snapdragon 7s Gen 4 – lo stesso chipset di Redmi Note 15 Pro+ – ed avrà dalla sua almeno 12 GB di RAM. In precedenza si parlava dello Snapdragon 7s Gen 3 ma le immagini sembrano smentire i leak passati. Inoltre viene “confermata” la classificazione IP69, per la massima protezione contro polvere ed acqua.
Vista la mole di indiscrezioni, ormai abbiamo una panoramica completa sia dell’estetica che delle specifiche. Mancano dei dettagli sui sensori secondari del comparto fotografico, capeggiato da un Sony LYTIA non specificato (da 50 MP).
Quasi sicuramente non manca molto al debutto: il telefono è stato avvistato anche in uno store online italiano, con un prezzo provvisorio di 478€.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni PANTONE: Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, Silhouette
- Certificazione: IP68/IP69, MIL-STD-810H
- Display: Micro-Quad Curved AMOLED 6,78″ 1.5Kcon refresh rate 144 Hz, luminosità di picco di 5.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento: /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,7 GHz – Cortex-720
- 3 x 2,4 GHz – Cortex-720
- 4 x 1,8 GHz – Cortex-520
- GPU: Adreno 810
- RAM: 8/12 GB
- Storage: 256 GB
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 68W
- Fotocamera: 50 MP (f/?) con sensore Sony LYTIA
- Selfie camera: 32 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con Hello UI (3 anni di aggiornamenti Android e 4 di patch di sicurezza)