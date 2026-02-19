Motorola Edge 70 Fusion sfida Redmi, con lo stesso chipset di Note 15 Pro+

Ormai il nuovo Motorola Edge 70 Fusion non ha più segreti (o quasi): una volta che la macchina dei leak è in azione risulta difficile – per meglio dire, impossibile – fermarla. Le ultime novità riguardano il cuore dell’esperienza: ci sono nuove immagini promozionali leak e stavolta viene anticipato con precisione quale sarà il chipset che troveremo a bordo.

Motorola Edge 70 Fusion: lo Snapdragon 7s Gen 4 è “confermato” dai nuovi leak

Crediti: Motorola, ytechb

Nei giorni scorsi abbiamo visto che Motorola Edge 70 Fusion sarà un medio gamma colorato, oltre 5 splendide tonalità Pantone. Le immagini stampa trapelate in queste ore offrono l’ennesima panoramica del design, ma la chicca è il processore.

Da quanto emerso, il nuovo modello Fusion sarà equipaggiato con lo Snapdragon 7s Gen 4 – lo stesso chipset di Redmi Note 15 Pro+ – ed avrà dalla sua almeno 12 GB di RAM. In precedenza si parlava dello Snapdragon 7s Gen 3 ma le immagini sembrano smentire i leak passati. Inoltre viene “confermata” la classificazione IP69, per la massima protezione contro polvere ed acqua.

Crediti: Motorola, ytechb

Vista la mole di indiscrezioni, ormai abbiamo una panoramica completa sia dell’estetica che delle specifiche. Mancano dei dettagli sui sensori secondari del comparto fotografico, capeggiato da un Sony LYTIA non specificato (da 50 MP).

Quasi sicuramente non manca molto al debutto: il telefono è stato avvistato anche in uno store online italiano, con un prezzo provvisorio di 478€.

Scheda tecnica presunta