Manca poco a Motorola Edge 70 Fusion: uno store online svela la data

Con la sfilza di immagini pubblicate nei giorni scorsi, ormai Motorola Edge 70 Fusion sembra non avere più segreti. Il design è stato anticipato dalle immagini leak, così come le colorazioni e buona parte della specifiche: manca solo la data d’uscita e in questo caso ci pensa un rivenditore indiano a svelare l’arcano.

Motorola Edge 70 Fusion senza più segreti: Flipkart rivela anche la possibile data d’uscita

Crediti: thetechoutlook, Motorola, Flipkart

Lo store Flipkart ha pubblicato la pagina dedicata al nuovo mid-range Motorola: il lancio avverrà prossimamente ma un dettaglio dev’essere sfuggito. Nel link alla pagina è presente una data, ossia il 26 febbraio, ed è molto probabile che si tratti del giorno del debutto.

Chiaramente parliamo di un portale indiano, quindi il lancio potrebbe essere limitato. Comunque sappiamo dai leak finora che il nuovo Motorola Edge 70 Fusion arriverà anche in Europa, quindi è solo questione di tempo.

Il dispositivo è stato anticipato sotto ogni aspetto e mancano davvero poche informazioni; ci sono perfino i dettagli sul possibile prezzo, arrivati da uno store online italiano. Per le specifiche, il nuovo Motorola sarebbe mosso dallo Snapdragon 7s Gen 4 e andrebbe a competere con l’ultimo Redmi Note 15 Pro+ di Xiaomi.

Scheda tecnica presunta