I colori del 2026: Motorola Edge 70 Fusion si mostra in 5 tonalità Pantone mozzafiato

Dopo il lancio dei nuovi smartphone della famiglia Moto G ora manca solo un dispositivo all’appello. Motorola Edge 70 Fusion dovrebbe debuttare a breve ed ora l’insider Evan Blass ci mette di nuovo lo zampino. Dopo il leak su design e specifiche ora tocca alle colorazioni: il nuovo modello della serie non cambierà la tradizione e ancora una volta saprà distinguersi per le sue splendide tonalità.
Motorola Edge 70 Fusion si mostra in 5 splendide tonalità Pantone: sarà il mid-range più colorato dell’anno
Abbiamo già visto in precedenza il design di Motorola Edge 70 Fusion, grazie ai vari render leak: il telefono continua ad offrire uno stile vicino a quello di Edge 60 Fusion, ma stavolta il modulo fotografico presenta una sottile cornice metallica.
I veri protagonisti delle nuove immagini di Evan Blass (evleaks) sono i nuovi colori PANTONE: Country Air, Blue Surf, Orient Blue, Silhouette, Sporting Green.
Il prossimo modello della serie Edge dovrebbe montare uno schermo con curvature su quattro lati e dimensioni di 6,78″; tra le altre caratteristiche abbiamo un SoC Snapdragon 7s Gen 3, 7.000 mAh di batteria e una fotocamera LYTIA da 50 MP.
Lo smartphone è apparso in uno store online italiano, al prezzo di 478€: resta da vedere se la cifra sarà confermata da Motorola o se si è trattato solo di un prezzo provvisorio segnato dallo shop.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni PANTONE: Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, Silhouette
- Certificazione: IP68/IP69, MIL-STD-810H
- Display: Micro-Quad Curved AMOLED 6,78″ 1.5Kcon refresh rate 144 Hz, luminosità di picco di 5.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento: /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,5 GHz – Cortex-720
- 3 x 2,4 GHz – Cortex-720
- 4 x 1,8 GHz – Cortex-520
- GPU: Adreno 710
- RAM: 8/12 GB
- Storage: 256 GB
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 68W
- Fotocamera: 50 MP (f/?) con sensore Sony LYTIA
- Selfie camera: 32 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con Hello UI (3 anni di aggiornamenti Android e 4 di patch di sicurezza)