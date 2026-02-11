I colori del 2026: Motorola Edge 70 Fusion si mostra in 5 tonalità Pantone mozzafiato

Gabriele Cascone
motorola edge 70 fusion
Crediti: evleaks (X)

Dopo il lancio dei nuovi smartphone della famiglia Moto G ora manca solo un dispositivo all’appello. Motorola Edge 70 Fusion dovrebbe debuttare a breve ed ora l’insider Evan Blass ci mette di nuovo lo zampino. Dopo il leak su design e specifiche ora tocca alle colorazioni: il nuovo modello della serie non cambierà la tradizione e ancora una volta saprà distinguersi per le sue splendide tonalità.

Motorola Edge 70 Fusion si mostra in 5 splendide tonalità Pantone: sarà il mid-range più colorato dell’anno

Abbiamo già visto in precedenza il design di Motorola Edge 70 Fusion, grazie ai vari render leak: il telefono continua ad offrire uno stile vicino a quello di Edge 60 Fusion, ma stavolta il modulo fotografico presenta una sottile cornice metallica.

I veri protagonisti delle nuove immagini di Evan Blass (evleaks) sono i nuovi colori PANTONE: Country Air, Blue Surf, Orient Blue, Silhouette, Sporting Green.

Il prossimo modello della serie Edge dovrebbe montare uno schermo con curvature su quattro lati e dimensioni di 6,78″; tra le altre caratteristiche abbiamo un SoC Snapdragon 7s Gen 3, 7.000 mAh di batteria e una fotocamera LYTIA da 50 MP.

Lo smartphone è apparso in uno store online italiano, al prezzo di 478€: resta da vedere se la cifra sarà confermata da Motorola o se si è trattato solo di un prezzo provvisorio segnato dallo shop.

Scheda tecnica presunta

  • Dimensioni e peso: /
  • Colorazioni PANTONE: Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, Silhouette
  • Certificazione: IP68/IP69, MIL-STD-810H
  • Display: Micro-Quad Curved AMOLED 6,78″ 1.5Kcon refresh rate 144 Hz, luminosità di picco di 5.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
  • Raffreddamento: /
  • SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 1 x 2,5 GHz – Cortex-720
    • 3 x 2,4 GHz – Cortex-720
    • 4 x 1,8 GHz – Cortex-520
  • GPU: Adreno 710
  • RAM: 8/12 GB
  • Storage: 256 GB
  • Batteria: 7.000 mAh
  • Ricarica: 68W
  • Fotocamera: 50 MP (f/?) con sensore Sony LYTIA
  • Selfie camera: 32 MP (f/?)
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
  • Sistema operativo: Android 16 con Hello UI (3 anni di aggiornamenti Android e 4 di patch di sicurezza)