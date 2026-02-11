I colori del 2026: Motorola Edge 70 Fusion si mostra in 5 tonalità Pantone mozzafiato

Dopo il lancio dei nuovi smartphone della famiglia Moto G ora manca solo un dispositivo all’appello. Motorola Edge 70 Fusion dovrebbe debuttare a breve ed ora l’insider Evan Blass ci mette di nuovo lo zampino. Dopo il leak su design e specifiche ora tocca alle colorazioni: il nuovo modello della serie non cambierà la tradizione e ancora una volta saprà distinguersi per le sue splendide tonalità.

Motorola Edge 70 Fusion si mostra in 5 splendide tonalità Pantone: sarà il mid-range più colorato dell’anno

Abbiamo già visto in precedenza il design di Motorola Edge 70 Fusion, grazie ai vari render leak: il telefono continua ad offrire uno stile vicino a quello di Edge 60 Fusion, ma stavolta il modulo fotografico presenta una sottile cornice metallica.

I veri protagonisti delle nuove immagini di Evan Blass (evleaks) sono i nuovi colori PANTONE: Country Air, Blue Surf, Orient Blue, Silhouette, Sporting Green.

Il prossimo modello della serie Edge dovrebbe montare uno schermo con curvature su quattro lati e dimensioni di 6,78″; tra le altre caratteristiche abbiamo un SoC Snapdragon 7s Gen 3, 7.000 mAh di batteria e una fotocamera LYTIA da 50 MP.

Lo smartphone è apparso in uno store online italiano, al prezzo di 478€: resta da vedere se la cifra sarà confermata da Motorola o se si è trattato solo di un prezzo provvisorio segnato dallo shop.

Scheda tecnica presunta