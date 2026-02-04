Luci RGB e potenza pura: il debutto di Lenovo Legion Y700 2026 è vicino

La casa cinese ha iniziato a stuzzicare gli appassionati in occasione del debutto del prossimo tablet da gaming in formato compatto. Lenovo Legion Y700 2026 (Gen 5) si fa più vicino grazie alla prima immagine ufficiale: ecco come cambia il design del terminale e cosa possiamo aspettarci da questa generazione.
Tuttavia c’è una domanda che sorge spontanea: arriverà anche da noi come Lenovo Legion Tab Gen 5 oppure anche stavolta resteremo a mani vuote?
Lenovo Legion Y700 2026 è in dirittura d’arrivo: sarà il nostro Legion Tab Gen 5?
La nuova incarnazione del tablet da gaming di Lenovo cambia stile con un modulo fotografico in parte ridisegnato. Si tratta ancora una volta di uno spazio rettangolare con un singolo sensore da 50 MP, ma stavolta l’esperienza è arricchita da una luce RBG personalizzabile.
Il primo render mostra Lenovo Legion Y700 2026 (Gen 5) nella colorazione bianca ma dovrebbe essere annunciata anche una variante nera. Per quanto riguarda le specifiche, l’azienda non si è ancora sbottonata; i leak parlano di un SoC di punta Snapdragon 8 Elite Gen 5 ed una batteria capiente da 9.000 mAh.
Tra le altre caratteristiche ci sarebbe uno schermo compatto da 8,8″ con risoluzione 3K e refresh rate a 165 Hz. Si tratta di una scheda tecnica in linea con quella del precedente Y700 Gen 4: parliamo infatti di una serie di tablet dotata di dettagli da flagship ma in un formato altamente portabile.
Resta da vedere se il lancio rimarrà limitato in Cina (come avvenuto con il già citato Gen 4) oppure se il nuovo modello vedrà la luce anche da noi – magari come Lenovo Legion Tab Gen 5.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: Black, White
- Certificazione IP: /
- Display interno: LCD 8,8″ 3K con refresh rate a 165 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 espandibile (micro SD)
- Batteria: 9.000 mAh
- Ricarica: 68W?
- Fotocamera: 50 MP
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, speaker stereo, 2 x USB-C 3
- Sistema operativo: Android 16 con ZUI