iQOO 15R è il nuovo Gaming Phone economico, con Snapdragon 8 Gen 5 e 144 fps

Dopo il lancio del nuovo top di gamme e perfino di una versione Ultra, il produttore cinese ha fatto tris con iQOO 15R – una nuova aggiunta destinata ai mercati Global selezionati. Ancora una volta si tratta di uno smartphone con un’anima da gaming, dotato di buone specifiche, un prezzo accessibile ed un’estetica curata (e decisamente diversa dal solito).

iQOO 15R ufficiale: tutto quello che c’è sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: iQOO

Il punto di forza di iQOO 15R è di certo il design: il telefono presenta un modulo fotografico simile a quello di iQOO 15 e 15 Ultra, ossia Squircle – squadrato ma con angoli fortemente arrotondati – mentre la cover posteriore è disponibile sia in nero che con una texture a scacchi molto stilosa e dal sapore giovanile.

Il comparto tecnico strizza l’occhio al gaming e all’autonomia con lo Snapdragon 8 Gen 5 (in combinazione con memorie LPDDR5X Ultra e UFS 4.1). e una batteria da 7.600 mAh con ricarica da 100W. Tra le altre caratteristiche abbiamo un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore e fogli di grafite; inoltre c’è spazio anche per il chip Q2 pensato per offrire un’esperienza di gioco stabile a 144 fps.

Lo smartphone monta uno schermo AMOLED da 6.59″ di diagonale con risoluzione 1.5K e refresh rate a 144 Hz, con una luminosità di picco di 5.000 nit e PWM Dimming a 4.320 Hz.

Crediti: iQOO

La fotocamera principale è un sensore LYT-700V da 50 MP con OIS mentre lato software è presente OriginOS 6 con Android 16 – con quattro anni di aggiornamenti dell’OS e sei anni di patch di sicurezza. Il prezzo di iQOO 15R parte da circa 419€ al cambio per la versione da 8/256 GB, al momento con disponibilità solo per il mercato indiano.

iQOO 15R – Scheda tecnica