iQOO 15 Ultra non ha più segreti, video ufficiale mostra tutto quello che dovete sapere

L’attesa per il nuovo flagship iQOO 15 Ultra sta per terminare. Con la presentazione ufficiale fissata per la giornata di oggi, l’azienda ha deciso di giocare a carte scoperte pubblicando un ultimo, rivelatorio video teaser.

In soli due minuti, il filmato condensa l’essenza di quello che si preannuncia come uno dei dispositivi più potenti dell’anno, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane e offrendo uno sguardo su specifiche tecniche e design.

Non ci sono più dubbi: il produttore punta tutto sulla forza bruta e su un sistema di raffreddamento che farà parlare di sé.

iQOO 15 Ultra si mostra in un video ufficiale che conferma ogni rumor

Il protagonista indiscusso del video è il comparto hardware, capitanato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. La scelta di questo chipset è quasi scontata, ma ciò che cattura l’attenzione è la soluzione ingegneristica adottata per gestirne le temperature.

iQOO ha integrato una ventola di raffreddamento attiva, una mossa che segna l’ingresso del brand nel ristretto club dei produttori che non temono di inserire parti meccaniche in uno smartphone per garantire prestazioni sostenute.

A supporto della piattaforma Qualcomm troviamo il chip proprietario Q3, dedicato esclusivamente al gaming. Questo coprocessore si occuperà di compiti gravosi come l’upscaling della risoluzione e la generazione dei frame, alleggerendo il carico sul processore principale.

Per i videogiocatori più esigenti, il video conferma anche la presenza di trigger dorsali con una frequenza di campionamento a 600 Hz e una striscia LED RGB sul retro, dettagli che urlano l’identità da gaming phone del dispositivo.

Se la potenza è nulla senza controllo, è altrettanto vero che serve energia per alimentarla. Il nuovo Ultra monta una batteria dalla capacità di 7.400 mAh.

Nonostante le dimensioni generose dell’accumulatore, il produttore non ha sacrificato la velocità di ricarica: il dispositivo supporterà la ricarica rapida via cavo a 100 W e, come lecito attendersi vista la scheda tecnica del modello standard, anche una ricarica wireless ad alte prestazioni.

Sul frontale, l’esperienza è affidata a un pannello OLED LTPO a 144 Hz, realizzato con la tecnologia M14 di Samsung. Questo garantisce non solo una reattività immediata, fondamentale per il target di riferimento, ma anche una qualità dell’immagine superiore, accompagnata da un comparto audio stereo con certificazione Dolby Atmos per un coinvolgimento multimediale completo.

Nonostante l’anima da console portatile, iQOO 15 Ultra non sembra trascurare il comparto fotografico. Il video mostra chiaramente una configurazione a tre lenti, che include un periscopico con sensore Sony da 50 MP con zoom ottico 3x.

Interessante la menzione della stabilizzazione ottica (OIS) di livello CIPA 4.5, che suggerisce una capacità di scatto nitida anche in condizioni di movimento o scarsa luminosità.

Infine, il teaser svela le colorazioni di lancio con un chiaro tributo alla cultura pop sci-fi. Le varianti si chiameranno “2049” e “2077“, riferimenti nemmeno troppo velati ai capolavori come Blade Runner e Cyperpunk 2077 di CD Projekt RED.

Una scelta stilistica che chiude il cerchio su un prodotto che vuole sembrare venuto dal futuro. Non resta che attendere le prossime ore per scoprire il prezzo e la disponibilità di questa vera e propria macchina da gaming.