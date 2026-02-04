iQOO 15 Ultra sfida REDMAGIC: il Gaming Phone elegante che stavamo aspettando | Ufficiale

Il panorama attuale è dominato dagli smartphone Ultra, ma rispetto ai rivali il brand di vivo ha pensato di seguire una strada diversa. Anziché proporre un Camera Phone, il suo iQOO 15 Ultra sceglie un’altra categoria e si unisce alla schiera dei Gaming Phone.

Performance e stile si incontrano e danno vista ad un’estetica dal tocco futuristico, chiaramente senza rinunciare a caratteristiche prettamente “da gaming”. Ecco tutti i dettagli del nuovo top di gamma tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità, per ora solo in Cina.

iQOO 15 Ultra ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: iQOO

Il look del flagship ricalca quello di iQOO 15 standard, ma lo arricchisce con uno stile futuristico: la cover posteriore è dotata della tecnologia Texture on Fiber, con giochi di luce che creano una trama a nido d’ape sulla scocca – in base all’angolo di visione (come avviane con la colorazione argento/rossa di iQOO 15).

All’interno del modulo fotografico è presente una piccola striscia RGB personalizzabile, unica aggiunta luminosa al retro del telefono. L’effetto finale è sobrio ed elegante, senza le tipiche linee spigolose ed aggressive dei Gaming Phone – ma senza rinunciare ad un tocco tech.

Le specifiche di iQOO 15 Ultra non fanno una piega: il chipset e il display arrivano direttamente dalla versione standard. Frontalmente abbiamo un ampio schermo Samsung OLED M14, diagonale di 6,85″ e risoluzione 2K. Il refresh rate a 144 Hz offre una fluidità top e grazie alla tecnologia LTPO è in grado di passare da 1 Hz fino al massimo, in base all’evenienza.

Crediti: iQOO

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 non ha bisogno di presentazioni: è il chipset per eccellenza del mondo Android, con i core proprietari Oryon di nuova generazione, una frequenza massima di 4,6 GHz, NPU e GPU migliorate e tanto altro ancora.

La batteria passa dai 7.000 mAh del modello standard a 7.400 mAh, sempre con ricarica da 100W e il supporto a quella wireless da 40W. Il comparto fotografico resta invariato: c’è un trittico di sensori da 50 MP con stabilizzazione ottica di livello CIPA 4.5, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3X.

Caratteristiche da Gaming Phone

Crediti: iQOO

La sua essenza da Gaming Phone non è dovuta solo all’estetica e al potente SoC Qualcomm ma alle novità che sono state aggiunte rispetto alla versione base.

iQOO 15 Ultra migliora il sistema di raffreddamento (al liquido con camera di vapore di grandi dimensioni) introducendo anche una ventola integrata. Questa non è in bella vista – come avviene con REDMAGIC – ma è celata all’interno della scocca; l’aria circola grazie a due prese, posizionate sotto il modulo fotografico e lungo il bordo del dispositivo.

La ventola ha dimensioni extra large per la categoria: misura 17 mm di diametro, monta 59 pale, eroga un flusso d’aria fino a 0,315 cfm ed è dotata di 3 velocità e funzionamento silenzioso.

Crediti: iQOO

L’altra aggiunta è posizionata lungo il bordo destro: si tratta di una coppia di pulsanti dorsali con una frequenza di campionamento del tocco di 600 Hz. Proprio come iQOO 15, la versione Ultra monta il chip proprietario Q3 – per migliorare le funzionalità legate al gaming.

Prezzo in Cina

Il prezzo di partenza di iQOO 15 Ultra parte da 5.699 yuan (695€) per la versione da 16/256 GB, fino ad un massimo di 7.699 yuan (circa 938€ al cambio attuale) per la versione di punta da ben 24 GB di RAM e 1 TB di spazio d’archiviazione. Al momento il lancio è avvenuto solo in Cina ma è probabile che ci sarà una controparte Global – destinata ai mercati in cui iQOO è presente, come quello indiano.

iQOO 15 Ultra – Scheda tecnica