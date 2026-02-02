iQOO 15 Ultra, confermate le specifiche di una delle fotocamere

L’attesa per il debutto del nuovo iQOO 15 Ultra è ormai agli sgoccioli, con una presentazione ufficiale prevista per la fine di questa settimana.
Nelle ultime ore, tuttavia, il mosaico delle caratteristiche tecniche si è arricchito di tasselli fondamentali, spostando l’attenzione dalle prestazioni pure (marchio di fabbrica del brand) alle capacità di imaging.
Dopo aver svelato il display e le prime immagini, l’azienda ha infatti diffuso i dettagli ufficiali riguardanti la dotazione fotografica, suggerendo un dispositivo che punta a competere ad alti livelli anche sul fronte della creazione di contenuti.
iQOO 15 Ultra, tutte le informazioni ufficiali riguardo il teleobiettivo
Il nuovo top di gamma iQOO vanta un modulo posteriore a tripla fotocamera, dove spicca un’unità teleobiettivo a periscopio da 50 MP firmata Sony. La lente ha uno zoom ottico 3x e dovrebbe garantire una stabilità notevole grazie a un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) certificato CIPA di livello 4.5.
Tale specifica è stata ricercata per ottenere scatti nitidi e privi di micro-mossi anche in condizioni dinamiche o con scarsa illuminazione, un aspetto spesso critico per le ottiche a lunga focale.
A supportare l’hardware interviene la suite di elaborazione proprietaria di vivo, che conferma la stretta sinergia tecnologica tra i due marchi.
Il dispositivo integrerà il Magic 2.0 Image Restoration Engine e il NICE 3.0 Optical Reconstruction Engine: due motori software progettati per ottimizzare la resa dei dettagli, gestire il rumore digitale e ricostruire le informazioni visive complesse, elevando la qualità finale dell’immagine ben oltre i limiti fisici dei sensori.
Un display velocissimo e un processore senza compromessi
Se la fotografia fa un balzo in avanti, le specifiche del display ribadiscono la vocazione di iQOO per l’eccellenza. È ormai confermata l’adozione di un pannello Samsung M14 OLED LTPO, capace di spingersi fino a una risoluzione 2K e un refresh rate di 144 Hz.
Il dato più impressionante resta però la luminosità di picco, che tocca la vertiginosa soglia degli 8.000 nit, garantendo una leggibilità impeccabile in ogni occasione e una resa dei contenuti HDR di assoluto rilievo.
Sotto la scocca, a muovere il tutto ci sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, un SoC che promette di gestire senza affanni qualsiasi carico di lavoro. Ad accompagnare il processore principale troveremo il chip proprietario Q3, dedicato specificamente all’ottimizzazione delle sessioni di gioco, assicurando frame rate stabili e una gestione energetica intelligente.
L’identità del dispositivo resta comunque fedele al DNA del produttore, con una serie di accorgimenti pensati per i videogiocatori più esigenti. Il telaio ospiterà pulsanti dorsali per un controllo più preciso negli sparatutto, mentre il sistema di dissipazione farà affidamento su una ventola di raffreddamento attiva.
A completare il quadro multimediale troviamo altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e una striscia LED RGB, tocco estetico che sottolinea l’aggressività e la modernità del design.