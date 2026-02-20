Valanga al lago Tahoe, iPhone permette di salvare sei vite grazie a SOS via satellite

Un’improvvisa valanga ha trasformato un’escursione invernale vicino al pittoresco scenario del lago Tahoe in una situazione di estremo pericolo.

Martedì scorso, sei sciatori si sono ritrovati isolati e intrappolati in un ambiente ostile, lontani da qualsiasi rete cellulare o connessione Wi-Fi.

In un momento in cui la tempestività è un fattore critico per la sopravvivenza, la tecnologia ha giocato un ruolo determinante. I superstiti sono riusciti a lanciare l’allarme avvalendosi di un localizzatore di emergenza e della funzione SOS emergenze tramite satellite integrata nei loro iPhone.

Questa combinazione di strumenti ha permesso di stabilire un contatto vitale con le autorità, colmando un divario comunicativo altrimenti insormontabile.

SOS via satellite di iPhone salva altre sei persone

Il segnale di emergenza ha innescato una complessa operazione di salvataggio orchestrata dall’ufficio dello sceriffo della contea di Nevada. Il contatto stabilito non si è limitato a un semplice avviso di soccorso, ma si è tramutato in un canale di comunicazione continuo durato ben quattro ore.

Don O’Keefe, responsabile delle forze dell’ordine per l’Ufficio dei servizi di emergenza della California, ha illustrato come il proprio personale sia rimasto costantemente in collegamento testuale con uno dei membri del gruppo colpito dalla slavina.

Questo flusso di messaggi ha consentito di trasmettere aggiornamenti cruciali sulle condizioni degli escursionisti, ottimizzando le tempistiche e stabilendo quali mezzi di soccorso potessero intervenire in totale sicurezza in un’area montana altamente instabile.

Il funzionamento del sistema satellitare

L’infrastruttura di soccorso progettata da Apple entra in funzione quando i tentativi di contattare i numeri di emergenza tradizionali falliscono a causa dell’assenza di copertura.

In questi frangenti, l’interfaccia del telefono guida l’utente a posizionarsi in un’area all’aperto con una visuale libera del cielo, in modo da allinearsi correttamente con i satelliti in orbita.

Una volta agganciato il segnale, il sistema permette di scambiare messaggi di testo con i soccorritori, i quali ricevono automaticamente informazioni vitali come la posizione esatta, i contatti di emergenza preimpostati e l’autonomia residua del dispositivo.

Questa funzionalità è presente su tutti i modelli dal lancio dell’iPhone 14 fino alla serie 17, richiedendo l’installazione del sistema operativo iOS 16.1 o versioni successive per gli Stati Uniti, ed è estesa anche all’Apple Watch Ultra 3.

Il servizio, gratuito per i primi due anni dopo l’attivazione del terminale, ha recentemente introdotto la possibilità di comunicare anche con amici e parenti in assenza di rete.

Parallelamente, funzionalità simili per le emergenze satellitari sono state introdotte nell’ecosistema Android, risultando operative su alcune versioni del Google Pixel 9 e su tutti i dispositivi della linea Pixel 10.

Una rete di sicurezza per i luoghi isolati

L’incidente del lago Tahoe rappresenta un esempio recente di come la connettività di emergenza stia facendo la differenza in situazioni critiche off-grid.

Dalla sua introduzione, questo strumento è stato impiegato con successo per prestare assistenza durante gravi incidenti stradali in zone remote e incendi boschivi, dimostrando un’efficacia trasversale.

Attualmente, la rete satellitare copre un’ampia porzione del globo terrestre ed è attiva in numerose nazioni, tra cui Italia, Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Giappone e Australia.

L’integrazione di queste comunicazioni all’interno degli smartphone di uso quotidiano offre agli esploratori e ai viaggiatori una tutela preziosa per affrontare gli imprevisti nei territori geograficamente più isolati.