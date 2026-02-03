L’iPhone più sottile di sempre scende al miglior prezzo su Amazon

Il prezzo di listino di iPhone Air – nella variante da 256 GB – è di 1.239€: una cifra decisamente salata, che viene giustificata dal suo formato ultraslim. Parliamo infatti dell’iPhone più sottile di sempre, con uno spessore di appena 5,64 mm ed un peso piuma di soli 165 grammi. Ma il momento della rivalsa è giunto: l’occasione top arriva da Amazon dove il flagship di Cupertino è in promo a 899€ in tutte le colorazioni!
iPhone Air in offerte al minimo storico su Amazon: imperdibile a questo prezzo, con tanto di spedizione Prime
Caratterizzato da un’estetica divisiva, il dispositivo non ha avuto il successo sperato ma da oggi acquista un nuovo senso. Grazie all’offerta di Amazon, con tutti i vantaggi della spedizione Prime, iPhone Air scende a 899€: sicuramente una cifra più ragionevole, l’ideale per chi punta ad un modello targato Cupertino dallo stile diverso dal solito.
C’è anche la variante da 512 GB, in promo a 1.149€ (mentre per quella da 1 TB si sale eccessivamente, nonostante lo sconto). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 156,2 × 74,7 × 5,64 mm; 165 grammi
- Colorazioni: Oro Chiaro, Nero Siderale, Bianco Nuvola, Celeste
- Certificazione: IP68
- Display: Flat Super Retina XDR OLED 6,5″ (2.622 × 1.206 pixel) con refresh rate 120 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità, Dynamic Island, Ceramic Shield 2
- Sicurezza: Face ID (3D)
- Raffreddamento /
- SoC: Apple A19 Pro, 3 nm TSMC
- CPU 6 core
- 2 x Performance
- 4 x Efficiency
- GPU: integrata 5 core
- Neural Engine a 16 core
- RAM: 12 GB
- Storage: 256/512 GB/1 TB non espandibile
- Batteria: 3.149 mAh
- Ricarica: 20W, wireless 20W, MagSafe
- Fotocamera: singola Fusion 48/12 MP (f/1.6) con OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X integrato nel sensore principale
- Selfie camera: 18 MP (f/1.9) con autofocus
- Connettività e altro: 5G, SOLO eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual GPS, UWB, speaker stereo, USB-C, Apple Intelligence, Tasto Azione, chip Apple C1X e N1
- Sistema operativo: iOS 26
