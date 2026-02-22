Cambio di interfaccia epocale per Instagram: prima i Reel, il resto va in secondo piano

L’evoluzione delle piattaforme social continua a premiare in maniera massiccia i formati video, spingendo le principali aziende tecnologiche a riprogettare le proprie interfacce per assecondare questa tendenza globale.

Meta si appresta a varare una modifica strutturale molto profonda per Instagram, dando priorità assoluta ai contenuti brevi.

Instagram vuole diventare TikTok, priorità ai video

𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺'𝘀 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗯𝗶𝗴 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗶𝘀 𝗵𝗲𝗿𝗲 🚨👀



The platform is continuing last year's Reels-first interface tests, now with a major new feature called “Your Feed.”



(via @ParthChandel50) pic.twitter.com/zgSDnQ8GqM — ㆅ (@howfxr) February 19, 2026

Nel momento esatto dell’apertura dell’applicazione, gli utenti verranno presto accolti direttamente da un flusso continuo di Reel. Si tratta di un taglio netto rispetto all’impostazione attuale, in cui la schermata principale ospita le Storie nella porzione superiore seguite da un mix eterogeneo di fotografie e filmati proposti dall’algoritmo.

Questa scelta segna un ulteriore allontanamento dalla semplice visualizzazione cronologica originale che caratterizzava il social network nei suoi primi anni di vita, confermando come i video verticali siano ormai il formato predominante per mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Le indiscrezioni trapelate di recente sui social media, diffuse in particolare grazie alle immagini e alle registrazioni condivise dagli utenti @howfxr e @ParthChandel50, offrono uno sguardo estremamente ravvicinato sulla fase di test attualmente in corso.

Il design in lavorazione prevede che la home page mostri ancora le Storie fissate in cima, ma la navigazione successiva si trasforma immediatamente in uno scorrimento infinito dedicato in via esclusiva ai Reel.

Il resto degli elementi tradizionali dell’applicazione, come la casella di posta per i messaggi privati, la funzione di ricerca, l’esplorazione e il profilo personale, rimarranno del tutto accessibili attraverso schede separate.

Una gestione su misura dei contenuti

Per mitigare l’impatto di un simile stravolgimento e offrire maggiore controllo agli iscritti, l’azienda di Mark Zuckerberg sta parallelamente sviluppando una nuova area dedicata ai feed personalizzabili. Questa sezione inedita permetterà a ogni persona di filtrare i post secondo le proprie preferenze specifiche e abitudini di consumo.

Sarà possibile, ad esempio, scorrere unicamente gli aggiornamenti dei profili seguiti, oppure restringere il campo visivo ai soli “amici”, categoria che racchiude i contatti con cui esiste uno scambio reciproco di interazioni.

Le opzioni integrate comprendono anche la possibilità di ripristinare un ordine cronologico attraverso la voce dei contenuti più recenti, o di accedere rapidamente ai post salvati, ai preferiti e ai suggerimenti del sistema.

Un’attenzione particolare va riservata al filtro dedicato unicamente ai post tradizionali: attivando questa opzione, sarà possibile visualizzare i contenuti testuali e fotografici dei propri contatti eliminando del tutto la presenza dei Reel.

Ogni utente avrà inoltre la libertà di riordinare queste categorie a piacimento.

Tempistiche di rilascio

L’introduzione di strumenti avanzati per la gestione del flusso di notizie non rappresenta una novità assoluta per Meta, che ha già implementato soluzioni molto simili con grande successo su Threads, la propria piattaforma di microblogging.

Attualmente, i vertici aziendali non hanno ancora comunicato una data ufficiale per il rilascio globale di questa veste grafica aggiornata.

Resta da capire come la vasta base di iscritti accoglierà una transizione così marcata verso l’intrattenimento rapido, ma la presenza di filtri accurati e menu personalizzabili appare come una solida mossa strategica per accontentare i fruitori di filmati senza alienare i puristi della fotografia.