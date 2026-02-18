Infinix Note 60 Ultra si ispira a Nothing Phone (3) e Xiaomi, con un mini display

Il brand Infinix è un marchio cinese conosciuto per i suoi dispositivi tech dal prezzo accessibile, destinati principalmente all’India e ai mercati emergenti. L’azienda è spesso finita agli onori della cronaca per idee alternative come il suo smartphone profumato, cover che cambiano colore e perfino un tri-fold mini.

In alcuni casi abbiamo avuto a che fare con concept ma comunque la compagnia ha un buon numero di telefoni reali all’attivo. La prossima novità di punta sarà Infinix Note 60 Ultra e lancerà il guanto di sfida ai big con un design che strizza l’occhio a Xiaomi e Nothing.

Infinix Note 60 Ultra avrà un design atipico: eccolo nelle immagini leak, con uno stile “ispirato”

Crediti: 91mobiles

Il nuovo modello è protagonista dei primi render leak, che ne svelerebbero il design. Frontalmente ci sarebbe un ampio schermo con cornici ottimizzate e un punch hole centrale ma la vera sorpresa spunta sul retro. Infinix Note 60 Ultra dovrebbe montare un pannello posteriore in stile Glyph Matrix di Nothing Phone (3).

Il dispositivo di Nothing è stato il primo a sostituire le precedenti strisce LED posteriori con una matrice di 489 micro-LED programmabili. Questo mini display permette di visualizzare notifiche e simboli, diventando all’occorrenza un orologio digitale, un indicatore della batteria ed altro ancora.

Non è chiaro se la soluzione mostrata dai render sarà ricca come quella di Phone (3). Da un lato Infinix Note 60 Ultra si ispira a Xiaomi 17 Pro per l’utilizzo di uno schermo posteriore – feature ritornata sotto i riflettori dopo anni di assenza. Dall’altro punta ad uno stile minimale palesemente derivato dal flagship di Nothing, con un pannello a matrice simile a quello utilizzato anche da Infinix Note 60 Pro.

Le specifiche leak del nuovo Infinix

Dopo il primo sguardo al design, c’è spazio anche per le specifiche: il nuovo Infinix monterebbe uno schermo AMOLED da 6,78″ 1.5K con refresh rate a 144 Hz ed una selfie camera da 32 MP. Il resto del comparto fotografico offrirebbe un sensore da 200 MP con OIS, accompagnato da altri due obiettivi da 8 e 50 MP.

Per le performance si guarda al chipset Dimensity 8400 con 12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio d’archiviazione. Lato autonomia ci sarebbe una batteria da 7.000 mAh con ricarica da 100W e wireless da 50W; infine Android 16 per il software.