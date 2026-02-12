Gli smartwatch Huawei presto potranno valutare il rischio di diabete

Il diabete continua a rappresentare una delle problematiche sanitarie più complesse e in rapida espansione a livello mondiale. Si stima che milioni di persone convivano con questa condizione senza esserne consapevoli, spesso a causa della natura asintomatica delle fasi iniziali.

Riuscire a intercettare i segnali d’allarme in modo tempestivo può fare una differenza sostanziale nella gestione della salute a lungo termine.

In questo scenario si inserisce la recente iniziativa di Huawei, che ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità per i suoi smartwatch progettata per identificare potenziali rischi di diabete in modo discreto, sfruttando la mole di dati biometrici che i dispositivi da polso registrano quotidianamente.

Gli smartwatch Huawei calcolano il rischio di diabete

Crediti: Huawei

La tecnologia che rende possibile questa valutazione è la fotopletismografia, comunemente nota con l’acronimo PPG. Si tratta di un metodo ottico non invasivo capace di tracciare le minime variazioni del flusso sanguigno appena sotto la superficie della pelle.

Sebbene questa tecnica sia già ampiamente utilizzata in molti dispositivi indossabili, incluso il Huawei Watch 5, per monitorare parametri standard come la frequenza cardiaca e i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue, l’azienda cinese ha deciso di spingersi oltre.

L’innovazione risiede nell’analisi avanzata di questi stessi segnali ottici: gli algoritmi di Huawei sono ora in grado di esaminarli alla ricerca di specifici pattern fisiologici che possono essere correlati al rischio di insorgenza del diabete.

Come funziona il monitoraggio e la validazione scientifica

Per ottenere una stima attendibile, il sistema richiede una collaborazione attiva da parte dell’utente, il quale deve indossare l’orologio regolarmente per un periodo continuativo che varia dai tre ai quattordici giorni. Durante questo lasso di tempo, il dispositivo raccoglie costantemente dati cardiovascolari dal polso.

Successivamente, l’applicazione dedicata elabora le informazioni e classifica i risultati in tre categorie di rischio: basso, medio o alto.

Nel caso in cui l’utente rientri nelle fasce di rischio medio o alto, il software consiglia esplicitamente di consultare un professionista sanitario per effettuare accertamenti medici adeguati.

Per garantire la validità di questo sistema di screening, Huawei ha avviato una collaborazione strategica con Dubai Health. Questa partnership ha lo scopo di confrontare i risultati ottenuti tramite lo smartwatch con i test clinici ospedalieri tradizionali, come la glicemia a digiuno, l’emoglobina glicata (HbA1c) e il test da carico orale di glucosio (OGTT).

I limiti del sistema e la concorrenza

Nonostante l’innovazione, Huawei tiene a precisare con fermezza che questa funzionalità non trasforma lo smartwatch in un dispositivo medico. Lo scopo primario rimane quello di aumentare la consapevolezza dell’utente e incoraggiare un’azione preventiva, senza alcuna pretesa di sostituire una diagnosi clinica formale.

L’azienda non è sola in questo percorso di evoluzione dei dispositivi indossabili. Il settore vede altri grandi attori impegnati nello sviluppo di soluzioni simili: Apple sta esplorando strumenti basati sull’intelligenza artificiale per predire malattie cardiache strutturali sui futuri modelli di Apple Watch, mentre Samsung sta lavorando su tecnologie in grado di rilevare i primi segnali di demenza.

Attualmente, la funzione di rilevamento del rischio diabete è arrivata sul Huawei Watch GT 6 Pro tramite un aggiornamento OTA in alcuni Paesi, con piani concreti per estendere il supporto ad altri modelli e aree geografiche, confermando il ruolo crescente dei wearable come strumenti di supporto alla prevenzione sanitaria.