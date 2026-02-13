Addio SIM fisica: Huawei Mate 80 Air è pronto alla svolta per battere iPhone Air

Il mercato degli smartphone sta assistendo ad un nuovo trend tutto incentrato sulla sottigliezza del design, inaugurato nel 2025 con il debutto dei primi modelli Air. Sebbene colossi come Apple e Samsung abbiano incontrato diverse difficoltà commerciali con questa nuova categoria di prodotti, Huawei è riuscita a invertire la tendenza con il successo del suo Mate 70 Air, capace di vendere ben 120.000 unità in soli dodici giorni dal lancio.

Sulla scia di questo traguardo, le ultime indiscrezioni confermano che l’azienda cinese è già al lavoro sulla nuova generazione, il probabile Huawei Mate 80 Air, che promette di correggere i limiti precedenti.

Huawei Mate 80 Air punterà a sfidare iPhone Air con un design ancora più sottile e leggero

Crediti: Huawei

Il vero cuore del dibattito attorno al prossimo Mate 80 Air riguarda il superamento definitivo della scheda SIM fisica. Nonostante i rumor indicassero una transizione totale già per il modello precedente, Huawei Mate 70 Air è arrivato sul mercato mantenendo il tradizionale slot fisico.

Il risultato di questa scelta è uno spessore di 6,6 mm e 208 grammi, contro i 5,64 mm e 165 grammi di iPhone Air. Quindi per ottenere un design ancora più sottile e leggero sarà necessario abbracciare completamente il supporto eSIM, proprio come fatto dal modello di Cupertino.

Per il modello in arrivo quest’anno, le informazioni trapelate suggeriscono che Huawei stia preparando grandi sorprese proprio sul fronte della tecnologia eSIM. È molto probabile che l’azienda decida di eliminare l’ingombro meccanico dello slot SIM in favore del digitale, per ottenere una struttura interna ancora più ottimizzata e sottile.

La serie Mate 80 è stata lanciata a novembre in Cina mentre Mate 80 Pro arriverà in Europa il 26 febbraio. Al momento sembra che il debutto internazionale sia fissato solo per un singolo modello, quindi resta da vedere se ci sarà spazio (in futuro) anche per una variante Air.