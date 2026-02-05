Huawei anticipa il MWC: evento a febbraio con Mate 80 Pro, tablet e nuovi wearable

Manca ormai poco al MWC 2026, la fiera tech di Barcellona a cui sarà presente anche il colosso tech cinese. Nonostante ciò Huawei ha deciso di anticipare i tempi, tenendo un evento di lancio per questo mese calcando un palcoscenico spagnolo: l’appuntamento è fissato per il 26 febbraio a Madrid con tante novità che comprendono smartphone, indossabili e tablet.

Huawei annuncia un evento a febbraio: ecco tutte le novità in arrivo

Crediti: Huawei

L’annuncio ufficiale di Huawei non si limita a confermare la data dell’evento ma rivela anche tutte le novità che troveranno spazio sul palco di Madrid. Durante la presentazione del 26 febbraio – il MWC si terrà da 2 a 5 marzo – verranno annunciati vari prodotti e perfino il nuovo top di gamma di Huawei.

Per quanto riguarda gli indossabili, il colosso ha confermato la presenza di Huawei Watch GT Runner 2, successore del modello lanciato nel 2021. Si tratta di uno smartwatch sportivo creato in collaborazione con la leggenda della maratona Eliud Kipchoge e con il suo team di runner. Il focus sarà chiaramente la corsa, con una particolare attenzione alla precisione del posizionamento e a nuove funzionalità avanzate.

Viene confermata la presenza di Huawei Watch Ultimate 2, probabilmente per i mercati dove ancora non è disponibile – o magari verrà annunciata una nuova variante. Lato auricolari arriveranno i nuovi Huawei FreeBuds 5 Pro, lanciati in Cina lo scorso novembre.

Infine, la panoramica degli indossabili si conclude con Huawei Band 11: non ci sono dettagli ma nel comunicato si fa riferimento ad una linea, quindi è probabile che ci saranno almeno due versioni.

L’evento vedrà il lancio Global di Huawei Mate 80 Pro, presentata a novembre in Cina. Viene menzionato solo questo modello, rispetto ai 4 dispositivi annunciati in patria. Il top di gamma è dotato del nuovo design Dual Space Rings, che porta l’estetica della serie al livello successivo.

Per concludere, una novità dedicata a chi cerca un rivale di iPad Mini: l’azienda ha confermato che ci sarà anche Huawei MatePad Mini, tablet compatto annunciato nel mercato cinese lo scorso settembre.