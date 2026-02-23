Huawei Band 11 e 11 Pro sono già ufficiali: GPS, AMOLED e fino a 14 giorni di autonomia

Il 26 febbraio è il giorno del nuovo evento Huawei, con il debutto internazionale di Mate 80 Pro e tante altre novità per l’ecosistema del brand. Tra queste anche Huawei Band 11 e 11 Pro, eppure i due indossabili sono già ufficiali nella Filippine: non si tratta di un leak ma di un vero e proprio lancio tramite il sito ufficiale – con tanto di specifiche e prezzi.
Huawei Band 11 e 11 Pro ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
In realtà Huawei Band 11 Pro è stata ampiamente anticipata dal corposo leak di Roland Quandt. Tuttavia, grazie all’ufficialità possiamo comprendere a pieno le differenze tra il modello standard e quello maggiore, decisamente più premium.
La variante Pro arriva con un nuovo look caratterizzato da un corpo in lega di alluminio dotato di bordi curvi, mentre le estremità inferiore e superiore risultato dritti.
Anche il display guadagna i bordi curvi: si tratta di un’unità AMOLED da 1,62″ con risoluzione 482 x 286 pixel, densità di 347 PPI e luminosità fino a 2.000 nit. Il pannello è più ampio rispetto a quello da 1,47″ di Band 10; inoltre anche Huawei Band 11 standard offre lo stesso schermo più grande, ma con bordi 2.5D e una luminosità di picco di 1.500 nit.
Entrambe le smartband sono resistenti fino a 5 ATM ma il sito ufficiale non riporta la classificazione IP; secondo i leak finora almeno il modello Pro dovrebbe essere IP67, quindi restiamo in attesa di conoscere la variante Global.
A bordo è presente un sensore IMU a 9 assi che comprende accelerometro, giroscopio e magnetometro, il sensore ottico per il battito cardiaco e quello di luce ambientale.
Tra le altre caratteristiche abbiamo il supporto ad oltre 100 modalità sportive, il Bluetooth 6.0 e batterie da 300 mAh per un’autonomia fino a 14 giorni di uso leggero, fino a 8 giorni di utilizzo tipico e fino a 3 giorni con AOD abilitato. Il fratello maggiore Band 11 Pro presenta il GPS integrato ma entrambi gli indossabili offrono l’analisi dell’aritmia dell’onda di polso.
Per quanto riguarda il prezzo, Huawei Band 11 debutta a circa 35€ al cambio attuale mentre la variante Pro sale a circa 66€. Stiamo parlando delle Filippine mentre i prezzi in Italia saranno diversi: ci aspettiamo una cifra entro i 100€ ma per la certezza assoluta dovremo attendere l’evento del 26 febbraio.
La versione base debutta in nero, viola, beige, verde e bianco mentre il modello premium è disponibile in nero, blu e verde.