Huawei Band 11 e 11 Pro sono già ufficiali: GPS, AMOLED e fino a 14 giorni di autonomia

Il 26 febbraio è il giorno del nuovo evento Huawei, con il debutto internazionale di Mate 80 Pro e tante altre novità per l’ecosistema del brand. Tra queste anche Huawei Band 11 e 11 Pro, eppure i due indossabili sono già ufficiali nella Filippine: non si tratta di un leak ma di un vero e proprio lancio tramite il sito ufficiale – con tanto di specifiche e prezzi.

Huawei Band 11 e 11 Pro ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Huawei Band 11 – Crediti: Huawei

In realtà Huawei Band 11 Pro è stata ampiamente anticipata dal corposo leak di Roland Quandt. Tuttavia, grazie all’ufficialità possiamo comprendere a pieno le differenze tra il modello standard e quello maggiore, decisamente più premium.

La variante Pro arriva con un nuovo look caratterizzato da un corpo in lega di alluminio dotato di bordi curvi, mentre le estremità inferiore e superiore risultato dritti.

Anche il display guadagna i bordi curvi: si tratta di un’unità AMOLED da 1,62″ con risoluzione 482 x 286 pixel, densità di 347 PPI e luminosità fino a 2.000 nit. Il pannello è più ampio rispetto a quello da 1,47″ di Band 10; inoltre anche Huawei Band 11 standard offre lo stesso schermo più grande, ma con bordi 2.5D e una luminosità di picco di 1.500 nit.

Huawei Band 11 Pro – Crediti: Huawei

Entrambe le smartband sono resistenti fino a 5 ATM ma il sito ufficiale non riporta la classificazione IP; secondo i leak finora almeno il modello Pro dovrebbe essere IP67, quindi restiamo in attesa di conoscere la variante Global.

A bordo è presente un sensore IMU a 9 assi che comprende accelerometro, giroscopio e magnetometro, il sensore ottico per il battito cardiaco e quello di luce ambientale.

Tra le altre caratteristiche abbiamo il supporto ad oltre 100 modalità sportive, il Bluetooth 6.0 e batterie da 300 mAh per un’autonomia fino a 14 giorni di uso leggero, fino a 8 giorni di utilizzo tipico e fino a 3 giorni con AOD abilitato. Il fratello maggiore Band 11 Pro presenta il GPS integrato ma entrambi gli indossabili offrono l’analisi dell’aritmia dell’onda di polso.

Crediti: Huawei

Per quanto riguarda il prezzo, Huawei Band 11 debutta a circa 35€ al cambio attuale mentre la variante Pro sale a circa 66€. Stiamo parlando delle Filippine mentre i prezzi in Italia saranno diversi: ci aspettiamo una cifra entro i 100€ ma per la certezza assoluta dovremo attendere l’evento del 26 febbraio.

La versione base debutta in nero, viola, beige, verde e bianco mentre il modello premium è disponibile in nero, blu e verde.