Huawei Band 11 Pro: trapelano prezzi e specifiche a pochi giorni dal debutto

A distanza di una manciata di giorni dalla prime immagini leak, si torna a parlare di Huawei Band 11 Pro – stavolta con una valanga di dettagli, in vista del debutto. Il look del fitness tracker si fa più aggraziato ed elegante, per un aspetto maggiormente premium: le caratteristiche non saranno da meno, restando su una fascia di prezzo in linea con la categoria.

Huawei Band 11 Pro tra immagini, caratteristiche e prezzo in Europa: il nuovo leak svela tutto

Le ultime novità arrivano direttamente da Roland Quandt, quindi possiamo considerarle veritiere (parliamo di uno degli insider più affidabili del mondo tech). Huawei Band 11 Pro offrirà uno schermo AMOLED più ampio rispetto al predecessore, passando da da 1,47″ a 1,62″ con risoluzione di 482 x 286 pixel e densità di 347 PPI.

Il tracker non sarà solo più grande ma anche più luminoso, con un picco di ben 2.000 nit. La scocca è classificata IP67 con resistenza all’acqua fino a 5 ATM ed è realizzata in alluminio; ci sarebbe anche una variante in una lega di titanio e alluminio, per un tocco maggiormente premium.

Lo schermo presenta bordi curvi mentre il corpo della smartband è leggermente arrotondato – la precedente Band 10 risulta più spigolosa. Il peso è di circa 14 grammi senza cinturino mentre a bordo troviamo una batteria da 300 mAh, per un’autonomia di circa 10 giorni.

Huawei Band 11 Pro integra anche il GPS, insieme alle solite funzionalità di monitoraggio per la salute e l’attività sportiva. Si sa pochissimo di Huawei Band 11 standard: il modello base dovrebbe avere una batteria da 180 mAh, ma non ci sarebbero altri dettagli.

Il lancio della nuova smartband è atteso per l’evento del 26 febbraio, durante il quale saranno annunciate anche altre novità (Watch GT Runner 2, FreeBuds 5 Pro, Mate 80 Pro e MatePad Mini). In merito al prezzo, Huawei Band 11 Pro dovrebbe debuttare ad una cifra compresa tra i 50€ e i 70€, in base al modello; le vendite in Germania partirebbero a inizio marzo, quindi è probabile che sarà lo stesso anche per noi.