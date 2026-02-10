Honor lavora a un tablet con processore di fascia alta, sarà un nuovo MagicPad?

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dalla Cina, Honor sarebbe al lavoro su un tablet dalle prestazioni elevate, destinato probabilmente a raccogliere l’eredità dell’attuale serie MagicPad.
La notizia arriva direttamente da Digital Chat Station, un noto informatore attivo su Weibo che ha condiviso dettagli interessanti su un progetto identificato con il nome in codice “Yongle”.
Cosa sappiamo del tablet Honor “Yongle”?
Le prime informazioni suggeriscono che Honor non abbia intenzione di scendere a compromessi sulla potenza. Il SoC di questo nuovo tablet dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 5, un processore che garantirebbe un salto prestazionale notevole rispetto alle generazioni attuali.
A supporto del chip troveremmo memorie RAM di tipo LPDDR5X, una scelta quasi obbligata per gestire i carichi di lavoro più intensi e le funzionalità avanzate che ci si aspetta da un prodotto di questo calibro.
Esteticamente, il dispositivo viene descritto come potente ed elegante, ma non compatto. Le voci parlano di due varianti di colore al lancio e, aspetto fondamentale per la produttività, il pieno supporto a una tastiera-custodia in pelle e a un pennino.
Questo posizionamento suggerisce una chiara vocazione business e creativa, allontanando l’ipotesi che si tratti di un semplice dispositivo per la fruizione multimediale.
L’eredità del MagicPad 3 e il cambio di strategia
Sebbene non ci siano conferme ufficiali sul nome commerciale, l’identikit del dispositivo porta a pensare a un successore diretto dell’Honor MagicPad 3, in quanto MagicPad 3 Pro già utilizza lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, più potente della controparte non Elite di cui parla il leaker.
Per dare un contesto, l’attuale MagicPad “non-Pro” si presenta con uno schermo IPS LCD da 13,3 pollici capace di un refresh rate a 165 Hz, mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 e alimentato da una generosa batteria da 12.450 mAh con ricarica a 66 W, il tutto racchiuso in un profilo sottile di soli 5,79 mm e 595 grammi di peso.
Un ulteriore indizio sulla natura “maxi” del nuovo tablet arriva dalle dichiarazioni di Digital Chat Station riguardanti la strategia di Honor sui formati più contenuti.
Sembra infatti che l’azienda abbia messo in pausa lo sviluppo di tablet di piccole dimensioni dallo scorso dicembre, concentrando le proprie risorse su dispositivi dal form factor più ampio e versatile, capaci di sostituire in parte i computer portatili.