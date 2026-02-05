Honor Magic V6 sarà il pieghevole con la ricarica più potente, in barba a OPPO e vivo

Al momento gli smartphone pieghevoli con la ricarica più potente sono OPPO Find N5 e vivo X Fold 5, entrambi dotati del supporto alla tecnologia cablata da 80W. Le cose potrebbero cambiare tra poche settimane, con il debutto di Honor Magic V6: si prospetta una sfida particolarmente agguerrita dato che il rivale dovrebbe schizzare a ben 120W.

Honor Magic V6 con ricarica rapida da 120W: sarà un pieghevole da record

A rivelarlo è l’ente certificativo cinese 3C: il flagship è comparso nel database di questo con le sigle PNM-AN10 e PNM-AN20. Si tratterebbe della versione standard e della variante con connettività satellitare, in entrambi i casi dotati della ricarica ultrarapida da 120W.

Purtroppo la certificazione non rivela altri dettagli, e qui entrano in gioco le indiscrezioni finora. Il nuovo pieghevole dovrebbe arrivare con una batteria extra large da 7.000 mAh mentre le performance sarebbero affidate allo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tra le altre peculiarità si vocifera di una fotocamera da 200 MP, un balzo in avanti rispetto al comparto dell’attuale Magic V5.

La presentazione di Honor Magic V6 è attesa per il MWC 2026, come confermato dalla stessa azienda; oltre al pieghevole ci sarà anche Honor Robot Phone, sicuramente lo smartphone più strano che troveremo alla fiera tech di Barcellona.

Scheda tecnica presunta