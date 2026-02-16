Look scarlatto e anima sottile: ecco le prime immagini reali di Honor Magic V6

Il MWC di Barcellona vedrà il debutto del nuovo Honor Magic V6 e ormai è assodato. Quello che non conoscevamo finora era il design del top di gamma pieghevole: ci sarà un cambio di stile oppure il produttore cinese continuerà sulla strada già battuta? La risposta a questa domanda arriva da una serie di immagini dal vivo, che mostrano anche una delle colorazioni disponibili al debutto.

Honor Magic V6 paparazzato dal vivo: design iconico e una vibrante colorazione rossa

Crediti: Weibo

Lo smartphone è stato paparazzato dal vivo nelle mani di Nicholas Tse, attore e cantante canadese originario di Hong Kong, probabilmente per uno spot dedicato al flagship.

Nelle immagini si vede un telefono pieghevole dal profilo sottile ed un modulo fotografico ottagonale: il design è molto simile a quello di Magic V5, con angoli smussati e cornici dorate. Il device presenta un formato in-fold: all’esterno c’è uno schermo con punch hole mentre il pannello pieghevole è posizionato all’interno.

Crediti: Weibo

Il comparto fotografico comprende quattro sensori ed il flash LED, inoltre viene mostrata una tonalità rossa. Questa non è la prima volta che il pieghevole si tinge di colore scarlatto: l’attuale Magic V5 è arrivato in Black, Dawn Gold, Ivory White e Silk Road Red, quest’ultima disponibile solo in patria.

Vedremo se la variante rossa di Honor Magic V6 arriverà anche da noi: per il momento la sua esistenza sembra confermata dalla immagini dal vivo.

L’appuntamento col pieghevole è fissato per il MWC 2026: manca ancora la data precisa, ma l’azienda ha confermato la presenza del terminale insieme a Honor Robot Phone. Intanto non mancano le indiscrezioni sulle specifiche, con tanto di anticipazioni ghiotte sulla ricarica – che sarebbe da record, per un pieghevole.

Scheda tecnica presunta