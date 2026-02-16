Look scarlatto e anima sottile: ecco le prime immagini reali di Honor Magic V6

Il MWC di Barcellona vedrà il debutto del nuovo Honor Magic V6 e ormai è assodato. Quello che non conoscevamo finora era il design del top di gamma pieghevole: ci sarà un cambio di stile oppure il produttore cinese continuerà sulla strada già battuta? La risposta a questa domanda arriva da una serie di immagini dal vivo, che mostrano anche una delle colorazioni disponibili al debutto.
Honor Magic V6 paparazzato dal vivo: design iconico e una vibrante colorazione rossa
Lo smartphone è stato paparazzato dal vivo nelle mani di Nicholas Tse, attore e cantante canadese originario di Hong Kong, probabilmente per uno spot dedicato al flagship.
Nelle immagini si vede un telefono pieghevole dal profilo sottile ed un modulo fotografico ottagonale: il design è molto simile a quello di Magic V5, con angoli smussati e cornici dorate. Il device presenta un formato in-fold: all’esterno c’è uno schermo con punch hole mentre il pannello pieghevole è posizionato all’interno.
Il comparto fotografico comprende quattro sensori ed il flash LED, inoltre viene mostrata una tonalità rossa. Questa non è la prima volta che il pieghevole si tinge di colore scarlatto: l’attuale Magic V5 è arrivato in Black, Dawn Gold, Ivory White e Silk Road Red, quest’ultima disponibile solo in patria.
Vedremo se la variante rossa di Honor Magic V6 arriverà anche da noi: per il momento la sua esistenza sembra confermata dalla immagini dal vivo.
L’appuntamento col pieghevole è fissato per il MWC 2026: manca ancora la data precisa, ma l’azienda ha confermato la presenza del terminale insieme a Honor Robot Phone. Intanto non mancano le indiscrezioni sulle specifiche, con tanto di anticipazioni ghiotte sulla ricarica – che sarebbe da record, per un pieghevole.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: Snow White, Velvet Black, Red Hare, Sunrise Gold
- Certificazione: IP58/IP59
- Display:
- interno – Pieghevole OLED LTPO 7,95″ 2K (2.352 x 2.172 pixel) con refresh rate a 120 Hz, fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz
- esterno – Flat OLED LTPO 6,43″ Full HD (2.376 x 1.060 pixel) con refresh rate a 120 Hz, , fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 120W, wireless
- Fotocamera: tripla 200 + 50 + 64 MP (f/?) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3X
- Selfie camera: 20 MP (interna), 20 MP (esterna)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C, sensore IR, comunicazione satellitare opzionale (Cina)
- Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10