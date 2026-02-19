Honor Magic V6 paparazzato a Milano-Cortina: il pieghevole è alle Olimpiadi invernali

Tra gli ambassador di Honor troviamo anche Xu Mengtao, celebre sciatrice professionista che in questi giorni si è aggiudicato l’oro in occasione delle Olimpiadi invernali. Non solo l’atleta cinese ha conquistato l’ambito premio, ma si è fatta anche paparazzare in compagnia di Honor Magic V6, il prossimo top di gamma pieghevole – atteso tra pochi giorni sul palcoscenico del MWC di Barcellona.

Look premium e anima sportiva: Honor Magic V6 nelle mani della campionessa olimpica Xu Mengtao

Crediti: Weibo

Xu Mengtao ha inciso definitivamente il suo nome nella storia dello sport. La fuoriclasse cinese, già forte di numerosi successi in Coppa del Mondo, ha raggiunto l’apice della carriera alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Sulle nevi di Livigno, teatro delle competizioni di freestyle, la Mengtao ha conquistato la medaglia d’oro nello sci acrobatico femminile.

Poco dopo la vittoria, l’atleta è comparsa con uno smartphone pieghevole tra le mani: quasi sicuramente si è trattato di Honor Magic V6 e il motivo è presto detto. Il telefono non è ben visibile ma proprio di recente Honor ha annunciato come nuova brand ambassador proprio la campionessa.

Crediti: Honor

A quanto pare la Mengtao è una grande appassionata di foldable dato che in questi giorni è stata beccata anche con Huawei Mate XT, il tri-pieghevole del colosso cinese. Per quanto riguarda il flagship di Honor, il debutto è atteso per il 1° marzo: sarà annunciato durante un evento dedicato, alle soglie del MWC (dal 2 al 5 marzo).

Crediti: Weibo

In realtà questa non è la prima volta che Honor Magic V6 viene avvistato dal vivo: nei giorni scorsi la versione rossa è apparsa nelle mani di Nicholas Tse, attore e cantante canadese originario di Hong Kong, impegnato in quelle che sembravano essere le riprese di uno spot.

Scheda tecnica presunta