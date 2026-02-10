Batteria colossale per Honor Magic 9 Pro: verso il nuovo standard dei 9.000 mAh

Negli ultimi mesi il brand cinese si è cimentato in vari Battery Phone lanciati solo in patria: è impossibile non vedere dei veri e propri esperimenti, telefoni con batterie colossali ma dotati di specifiche e caratteristiche di tutto rispetto.

Al momento si tratta delle serie Win e Power, ma presto le super batterie potrebbero diventare una presenza fissa anche nelle gamme più celebri. Insomma, ne vedremo delle belle con il prossimo Honor Magic 9 Pro!

Honor Magic 9 Pro potrebbe avere una batteria enorme: i 9.000 mAh saranno il nuovo standard dei top di gamma?

Honor Magic 8 Pro

Le ultime novità pubblicate da un noto insider su Weibo parlano chiaro: la serie Honor Magic 9 si spingerà oltre i confini della generazione attuale, verso gli 8.000 mAh e 9.000 mAh. Si tratta di unità significativamente più grandi rispetto ai 7.000 mAh di Magic 8 e ai 7.200 mAh di Magic 8 Pro; parliamo dei modelli cinesi dato che il nostro top di gamma Honor è arrivato castrato (6.270 mAh).

Nonostante la maggiore autonomia non ci sarebbero conseguenze per la caratteristica principale della serie, ossia il comparto fotografico. Ancora una volta Honor Magic 9 Pro sarà un Camera Phone coi fiocchi, anche se al momento il leaker non si sbilancia sulle caratteristiche del nuovo modello.

Al momento è emerso pochissimo della futura serie di punta: in fondo manca ancora molto al debutto, quasi sicuramente previsto per ottobre. Impossibile non aspettarsi due top con Snapdragon 8 Elite Gen 6, il prossimo SoC premium di Qualcomm.

La serie dovrebbe offrire formati diversi rispetto agli attuali: si parla infatti di schermi da 6,36″ e 6,85″ di diagonale contro i 6,58″ e 6,71″ di Magic 8 e 8 Pro. Nei giorni scorsi sono spuntanti indizi sul prossimo Honor X80, che dovrebbe arrivare in versione Global come Magic 9 Lite.

Le prossime uscite del brand cinese sono già chiare, senza la necessità di guardare agli ultimi mesi dell’anno. Al MWC di Barcellona sarà annunciato il pieghevole Magic V6 mentre verso maggio sarebbe prevista la serie Honor 600, con tanto di versione Lite per i mercati occidentali.