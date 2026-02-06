Honor Magic 9 Lite farà dimenticare il caricatore, con la sua batteria colossale

Il produttore cinese ha ormai virato verso le batterie al alte prestazioni, grazie alla tecnologia al silicio-carbonio. In pochi mesi hanno debuttato dispositivi con capacità stellari, fino ad arrivare alla bellezza di 10.000 mAh – per ora solo in Cina).

Tuttavia sembra proprio che questo sarà il futuro dell’azienda: telefoni con batterie colossali, come emerge anche dalle prime indiscrezioni sul prossimo Honor X80. Se questo nome non vi dice niente, allora vi aiutiamo noi: potrebbe essere “la base” del nostro Honor Magic 9 Lite.

Il futuro Honor Magic 9 Lite potrebbe essere un vero e proprio Battery Phone

Magic 8 Lite – Crediti: Honor

Il primi dettagli dell’originale cinese arrivano dal solito Digital Chat Station: secondo l’insider Honor X80 avrà un pannello OLED 1.5K da 6,81″ con refresh rate a 120 Hz ma lo schermo non sarebbe l’unica caratteristica extra-large. Il leaker cita anche una gigantesca batteria da 10.000 mAh: dopo l’esperimento del modello Win sembra che il produttore farà il bis su un mid-range.

Il telefono sarebbe mosso da un chipset della serie Snapdragon 6 in linea con l’attuale X70 e il cugino occidentale Honor Magic 8 Lite (entrambi dotati dello Snapdragon 6 Gen 4).

Probabilmente il prossimo X80 arriverà in Cina verso metà anno, per poi fare capolino da noi come Honor Magic 9 Lite. Si tratta di un’ipotesi verosimile: il nostro Magic 8 Lite è basato sull’X70 anche se rispetto a questo offre batteria e ricarica minori, la rimozione della ricarica wireless e una fotocamera differente (da 108 MP anziché 50 MP).

A proposito di nuovi smartphone e batterie enormi, di recente sono emersi anche i primi dettagli su Honor 600: anche in questo caso sarebbe prevista un’unita extra-large.

Cosa sappiamo della serie Magic 9

Già a inizio gennaio l’insider Digital Chat Station ha parlato della prossima serie di punta: il lancio è atteso verso ottobre (quindi è ancora lontanissimo) ma sarebbero previsti tre modelli rispetto alla solita coppia.

Honor Magic 9 e 9 Pro offrirebbero schermi con dimensioni da 6,36″ e 6,85″ di diagonale, mentre ci sarebbe anche il presunto Magic 9 Pro Max. Tuttavia non è chiaro quali saranno le differenze tra le varianti Pro e Pro Max; comunque per ora si tratta solo di voci di corridoio, quindi è bene presente tutto con molta cautela.

Ci aspettiamo la presenza dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 di Qualcomm (ancora inedito), ma per ora non ci sono altri dettagli tecnici.