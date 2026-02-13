Honor Magic 8 Pro diventa una reflex, col kit fotografico professionale di Telesin

A gennaio il brand cinese ha portato in Italia il suo ultimo top di gamma, Honor Magic 8 Pro. Un Camera Phone di alto profilo, dotato della solita eleganza che contraddistingue la serie ma senza rinunciare alle performance in qualsiasi ambito.

Tuttavia manca solo una piccola cosa per sfidare completamente i rivali: un kit fotografico tutto suo, un set di accessori che abbiamo visto in varie occasioni per i top di gamma, come nel caso di Xiaomi 15 Ultra. Forse faremmo bene a dire “mancava” perché è in dirittura d’arrivo una soluzione.

Anche Honor Magic 8 Pro ha il suo kit fotografico, grazie alla collaborazione con Telesin

Crediti: Telesin, Honor

Telesin e Honor hanno annunciato una collaborazione che ha dato vista al nuovo Professional Photography Grip Kit dedicato al flagship. Il comparto di Honor Magic 8 Pro è composto da un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.6, accompagnato da una ultra-grandangolare da 50 MP e da un teleobiettivo periscopico da 200 MP pensato appositamente per la resa notturna.

Il tutto è affinato dal nuovo AiMAGE Camera System, per un ulteriore miglioramento degli scatti. La versione di lusso Magic 8 RSR Porsche Design è stata annunciata insieme ad un kit fotografico ed ora la soluzione Telesin propone un pacchetto simile anche per il modello classico.

Il kit comprende una cover protettiva con un’impugnatura dotata di un pulsante di scatto, una levetta per lo zoom e altri tasti aggiuntivi. La ghiera frontale consente di regolare l’esposizione o altre impostazioni manuali; inoltre la cover offre un adattatore per filtri da 67 mm e in aggiunta abbiamo anche un teleobiettivo da ben 200 mm, per potenziare gli scatti a distanza.

Questa novità sarà presentata durante la fiera tech di Barcellona: il MWC 2026 è atteso dal 2 al 5 marzo e nel corso dell’evento verranno svelati prezzi e disponibilità. Ricordiamo che questo sarà anche il palcoscenico del pieghevole Magic V6 e di Honor Robot Phone, dispositivo che potrebbe rubare la scena al cugino della serie V grazie al suo formato particolare.