Honor Magic 8 Lite è disponibile in anteprima: 7.500 mAh e 6.000 nit, a meno di 300€

Arriva una novità targata Honor, disponibile su AliExpress in anticipo e con tanto di spedizione dall’Europa. Il nuovo Honor Magic 8 Lite è il piccolo della serie e debutta nello store in offerta lancio: elegante, compatto e stiloso, si presenta come l’alternativa economica al fratello maggiore Pro.

Honor Magic 8 Lite non è ancora arrivato in Italia ma è già disponibile su AliExpress

Crediti: Honor

Dotato di uno stile simile a quello della variante Pro (con le dovute differenze), Honor Magic 8 Lite punta forte sull’estetica: il nuovo arrivato della compagnia debutta su AliExpress a 295€ e – come anticipato in apertura – è presente la spedizione gratuita dai magazzini europei. Si tratta della versione Global: lo smartphone è stato annunciato in vari mercati ed arriverà anche in Italia.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 161,9 x 76,1 x 7,76 mm, 189 grammi

Colorazioni: Midnight Black, Forest Green, Reddish Brown

Certificazione: IP66/IP68/IP69K

Display: Flat AMOLED 6,79″ 1.5K+ (2.640 x 1.200 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM a 3.840 Hz, colore a 10 bit, fino a 6.000 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,3 GHz – Cortex-A720 3 x 2,2 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU: Adreno 810

RAM: 8 GB

Storage: 256/512 GB non espandibile

Batteria: 7.500 mAh

Ricarica: 66W

Fotocamera: doppia 108 + 5 MP (f/1.8-2.2) con OIS, ultra-wide

Selfie camera: 16 MP (f/2.5)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0

Sistema operativo: Android 15 con MagicOS 9

