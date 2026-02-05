Honor Magic 8 Lite è disponibile in anteprima: 7.500 mAh e 6.000 nit, a meno di 300€

Honor magic 8 Lite
Crediti: Honor

Arriva una novità targata Honor, disponibile su AliExpress in anticipo e con tanto di spedizione dall’Europa. Il nuovo Honor Magic 8 Lite è il piccolo della serie e debutta nello store in offerta lancio: elegante, compatto e stiloso, si presenta come l’alternativa economica al fratello maggiore Pro.

Honor Magic 8 Lite non è ancora arrivato in Italia ma è già disponibile su AliExpress

honor magic 8 lite
Crediti: Honor

Dotato di uno stile simile a quello della variante Pro (con le dovute differenze), Honor Magic 8 Lite punta forte sull’estetica: il nuovo arrivato della compagnia debutta su AliExpress a 295€ e – come anticipato in apertura – è presente la spedizione gratuita dai magazzini europei. Si tratta della versione Global: lo smartphone è stato annunciato in vari mercati ed arriverà anche in Italia.

Scheda tecnica

  • Dimensioni e peso: 161,9 x 76,1 x 7,76 mm, 189 grammi
  • Colorazioni: Midnight Black, Forest Green, Reddish Brown
  • Certificazione: IP66/IP68/IP69K
  • Display: Flat AMOLED 6,79″ 1.5K+ (2.640 x 1.200 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM a 3.840 Hz, colore a 10 bit, fino a 6.000 nit
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 4 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 1 x 2,3 GHz – Cortex-A720
    • 3 x 2,2 GHz – Cortex-A720
    • 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520
  • GPU: Adreno 810
  • RAM: 8 GB
  • Storage: 256/512 GB non espandibile
  • Batteria: 7.500 mAh
  • Ricarica: 66W
  • Fotocamera: doppia 108 + 5 MP (f/1.8-2.2) con OIS, ultra-wide
  • Selfie camera: 16 MP (f/2.5)
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0
  • Sistema operativo: Android 15 con MagicOS 9

