Honor Magic 8 Lite debutta in Italia: addio ansia da ricarica, ma non rinuncia allo stile

Dopo la comparsa nei canali Global (lo scorso dicembre), il nuovo medio gamma della serie Magic arriva ufficialmente in Italia. Si tratta di uno smartphone che continua la tradizione di famiglia: tanta eleganza, colorazioni ricercate e massima durabilità. Tuttavia Honor Magic 8 Lite alza il tiro offrendo prestazioni da Battery Phone, ma senza impattare sulle dimensioni!

Honor Magic 8 Lite ufficiale in Italia: novità e prezzo del nuovo medio gamma tutto batteria

Crediti: Honor

Il punto di forza del nuovo arrivato è senza dubbio la rinnovata batteria al silicio-carbonio: rispetto ai 6.600 mAh del predecessore, Honor Magic 8 Lite gioca al rialzo con un’unità da ben 7.500 mAh – ma senza ingombro. La scocca si fa poco più sottile (7,8 mm di spessore) e il peso resta invariato; inoltre migliora la resistenza a polvere e acqua, ora con classificazione IP68/IP69.

In termini di autonomia l’azienda promette notevoli miglioramenti mentre grazie al supporto alla ricarica SuperCharge da 66W, il telefono è pronto in un lampo. Presente all’appello anche la ricarica inversa, utile per sfruttare a pieno la super batteria: all’occorrenza Honor Magic 8 Lite può essere utilizzato come una pratica power bank, per ricaricare altri dispositivi.

Le chicche legate alla batteria continuano anche a livello software, con il sistema intelligente di gestione termica che bilancia le prestazioni anche nelle condizioni estreme – da -30°C a 55°C.

Crediti: Honor

Honor Magic 8 Lite è certificato SGS Tripla resistenza Premium Performance, che comprende anche la protezione contro cadute fino a 2,5 metri. Progettato per durare e offrire tanta autonomia, il dispositivo non rinuncia all’estetica: la colorazione verde è sobria e sofisticata, quella nera si presenta come una classico mentre la tonalità rossa – calda ed elegante – è una piacevole aggiunta.

Anche lo schermo non fa una piega: si tratta di un pannello OLED da 6,79″ di diagonale con risoluzione ultra-nitida in 1.5K, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit. Colori fedeli, massima visibilità sotto la luce, dettagli precisi: tutto uno spazio ben ottimizzato, con cornici da 1,3 mm di spessore.

Crediti: Honor

Il display Honor Eye Comfort è pensato per la cura degli occhi grazie al PWM Dimming a 3.840 Hz, l’attenuazione dinamica, la bassa emissione di luce blu e la funzione AI Defocus. Per il comparto fotografico abbiamo il ritorno del sensore da 108 MP con stabilizzazione ottica di livello CIPA 5.0 e la possibilità di sfruttare varie funzioni AI per il miglioramento delle foto in fase di editing.

Le performance sono affidate allo Snapdragon 6 Gen 4 di Qualcomm, supportato da un sistema di raffreddamento al liquico con camera di vapore da 3.490 mm2. Infine non manca il supporto completo a Gemini: l’assistente di Google è presente di base e non mancano nemmeno altre feature AI (ad esempio per la scrittura).

Prezzo e disponibilità

Crediti: Honor

Il nuovo Honor Magic 8 Lite debutta in Italia nelle colorazioni Forest Green, Midnight Black e Reddish Brown, al prezzo di 379,9€ per la versione base da 8/256 GB. La variante da 8/512 GB sale a 429,9€ e sono disponibili anche dei bundle esclusivi tramite lo store ufficiale:

versione da 8/256 GB oppure 8/512 GB + Honor Pad X9a WiFi + SuperCharge Power Adapter 2 da 66W + Earbuds X7 Lite + Choice Watch 2i – tutto a 499,9€ o 529,9€

