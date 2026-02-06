9.000 mAh in un corpo compatto: sarà la sfida di Honor 600

Honor sta spingendo sull’acceleratore dell’autonomia: passare da 8.000 a 9.000 mAh mantenendo dimensioni compatte sembra un’impresa titanica, considerando che molti produttori faticano ancora a superare i 5.500 mAh.

Il brand cinese è già riuscito nell’impresa: basta dare un’occhiata ai nuovi dispositivi “sperimentali” Win e Power 2, ma sembra che le batterie titaniche faranno parte anche della serie Honor 600 – in arrivo anche alle nostre latitudini.

Honor 600 potrebbe avere una batteria gigantesca, in un corpo compatto

Honor 400 Pro – Crediti: Honor

La serie Honor 600 riveste un’importante particolare per noi: è molto probabile che il brand cinese salterà Honor 500 in versione Global, portandoci direttamente la generazione successiva. La prova è l’esistenza di Honor 600 Lite, provata da una certificazione: in genere i modelli Lite fanno parte della linea occidentale e finora non è stato annunciato alcun 500 Lite.

Tornando alla nuova gamma, l’insider cinese Digital Chat Station anticipa due novità rispetto ai modelli attuali. Per prima cosa ci sarebbe un leggero aumento delle dimensioni del display: nulla di esagerato, ma Honor 600 passerebbe dai 6,55″ attuali a 6,57″.

Un Battery Phone coi fiocchi

L’altra aggiunta avrà di certo un impatto maggiore, dato che si vocifera di ben 9.000 mAh di batteria, una capienza esagerata per un telefono dalle dimensioni compatte. La stessa serie 500 ha debuttato con la bellezza di 8.000 mAh, quindi si tratta di una caratteristica ormai intrinseca nel DNA della gamma.

Resta da vedere come cambieranno le cose con Honor 600 Global: visti i precedenti – dovuti alle limitazioni delle legislazioni europee – diamo per scontato che la batteria verrà depotenziata.

Periodo d’uscita

Al momento non ci sono “conferme” né sulle specifiche e nemmeno sulla data d’uscita. Visti i precedenti è probabile che Honor 600 Lite vedrà la luce ad aprile mentre i fratelli 600 e 600 Pro potrebbero arrivare poco dopo, nel corso del mese di maggio. Chiaramente questa è una nostra ipotesi basata sulle tempistiche della generazione 400, lanciata in Italia nella prima metà dello scorso anno.