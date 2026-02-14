Android 17 porta con sé un atteso cambiamento al Pixel Launcher

Per anni, gli utenti dei Google Pixel hanno convissuto con una costante inamovibile sulla propria schermata home: la barra di ricerca del Pixel Launcher.

Sebbene Google abbia introdotto aggiornamenti funzionali nel corso del tempo, questo elemento dell’interfaccia è rimasto privo di opzioni di personalizzazione significative, costringendo l’utente ad accettarne la presenza e la configurazione predefinita.

Con il rilascio della Beta 1 di Android 17, tuttavia, sembra che l’azienda di Mountain View abbia deciso di ascoltare i feedback della community, introducendo una flessibilità inedita e modifiche estetiche rilevanti.

Android 17, finalmente è possibile personalizzare la barra di ricerca Google

Crediti: AndroidAuthority Crediti: AndroidAuthority Crediti: AndroidAuthority

L’aggiornamento segna un’interessante inversione di marcia rispetto alla direzione stilistica intrapresa recentemente. Con Android 16 QPR1, la barra di ricerca aveva ricevuto un restyling in stile Material, caratterizzato da un design che avvicinava l’estetica a quella del widget dedicato di Google Search, introducendo un contenitore separato per la scorciatoia alla modalità AI.

La prima Beta di Android 17 abbandona questo approccio per tornare a una configurazione visiva che ricorda le versioni precedenti: una singola “pillola” allungata che ospita al suo interno tutte le scorciatoie, inclusi i comandi per l’assistente vocale, Google Lens e la modalità AI.

Il nuovo look appare leggermente più largo rispetto al passato e adotta una trasparenza che elimina l’anello colorato attorno al campo di ricerca, preferendo un’integrazione più fluida con lo sfondo.

Anche il logo “G” subisce un trattamento estetico differente: abbandona i classici quattro colori (rosso, giallo, verde e blu) per riempirsi di una tinta solida o di una leggera sfumatura basata sul tema del wallpaper in uso.

L’intento è quello di garantire che le icone delle scorciatoie risaltino maggiormente rispetto allo sfondo del telefono.

Nuove possibilità di personalizzazione

La novità più sostanziale riguarda la gestione delle scorciatoie. Fino ad ora, la barra del Pixel Launcher offriva un set di pulsanti predefinito.

Con Android 17, Google ha finalmente esteso al launcher la stessa flessibilità già presente nel widget opzionale di ricerca: gli utenti possono ora sostituire il collegamento alla modalità AI con altre funzioni.

Sebbene non sia ancora possibile impostare l’apertura di un’applicazione a piacere, le alternative offerte sono numerose e comprendono l’accesso rapido a Gemini Live, Traduttore, Ricerca brani, Sport, Finanza, Notizie, Meteo e Dizionario.

Permangono tuttavia alcune rigidità, come l’impossibilità di modificare i collegamenti alla ricerca vocale e a Google Lens, o l’assenza di un’opzione nativa per nascondere completamente la barra di ricerca.

Nonostante ciò, la possibilità di configurare almeno uno degli slot rappresenta un passo avanti verso un’esperienza utente meno vincolata.

La gestione del widget “At a Glance”

Un’altra modifica lungamente attesa riguarda il widget At a Glance (in italiano chiamato Riepilogo). Dopo test iniziati già con Android 14, sembra che Android 17 renderà finalmente disponibile l’opzione per rimuovere questo elemento dalla schermata principale, liberando spazio prezioso nella home.

La procedura non è immediata come per i classici widget, che basta premere a lungo per eliminare, ma richiede di agire attraverso le impostazioni dedicate del widget stesso.

Essendo questa solo la prima versione Beta, è doveroso notare che Google potrebbe decidere di modificare o rimuovere queste funzionalità nelle future build prima del rilascio stabile.

Tuttavia, la direzione intrapresa suggerisce una volontà chiara di concedere agli utenti un controllo maggiore sull’aspetto e sulla funzionalità del proprio dispositivo.