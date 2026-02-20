Il widget distintivo dei Google Pixel è ora un po’ più utile

Fin dal suo debutto avvenuto nel 2017 con i Pixel 2 e Pixel 2 XL, il widget Riepilogo (noto a livello internazionale come At a Glance) ha rappresentato uno degli elementi software più caratteristici e apprezzati degli smartphone di casa Google.

L’intento originario dell’azienda di Mountain View era quello di rendere la schermata iniziale del dispositivo più intelligente e proattiva, offrendo informazioni essenziali all’utente senza la necessità di aprire costantemente l’applicazione principale di ricerca.

Nel corso degli anni, questa funzionalità si è evoluta, integrando avvisi sempre più complessi e legati al contesto quotidiano, come le allerte meteo, le indicazioni sull’orario ideale per mettersi in viaggio e persino il tracciamento in tempo reale delle consegne a domicilio.

Oggi, le capacità di questo strumento compiono un ulteriore passo in avanti grazie all’introduzione di due nuove categorie tematiche fortemente dinamiche: lo sport e la finanza.

At a Glance guadagna nuove funzioni relative a sport e finanza

Questa integrazione appare del tutto naturale per la tipologia di servizio offerto, considerando quanto i dati sportivi e le quotazioni azionarie cambino rapidamente e necessitino di una consultazione immediata.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti sportivi, l’interfaccia di sistema avverte gli utenti che l’attivazione potrebbe comportare un lieve impatto sull’autonomia della batteria, data la frequenza degli scambi di dati in background per mantenere i punteggi in tempo reale.

La selezione delle squadre da seguire avviene attraverso la medesima interfaccia già utilizzata per affinare le preferenze di navigazione e della pagina Discover, garantendo un’esperienza utente estremamente coerente.

Sul fronte finanziario, invece, un apposito collegamento indirizza l’utente direttamente alla propria lista di controllo su Google Finance, permettendo di aggiungere o rimuovere in modo selettivo le azioni specifiche che si desidera monitorare costantemente direttamente dalla schermata principale.

Maggiore personalizzazione dell’interfaccia

Parallelamente all’arricchimento dei contenuti proposti, l’azienda ha deciso di ascoltare una specifica fetta di utenza che richiedeva un maggiore controllo sulla personalizzazione della propria interfaccia.

Per la prima volta dal momento del suo rilascio ufficiale, è stata infatti introdotta la possibilità di disattivare completamente il widget.

La procedura richiede semplicemente una pressione prolungata sull’elemento grafico per accedere alle impostazioni, dove è presente un interruttore dedicato allo spegnimento definitivo della funzione.

Questa concessione offre finalmente la massima libertà di scelta a chi preferisce una schermata principale totalmente pulita o desidera sostituire il modulo predefinito con alternative sviluppate da terze parti.

Per coloro che si sentono sopraffatti dalla mole di notifiche, rimane pur sempre la possibilità di optare per una via di mezzo, disattivando solo specifiche categorie di allerta direttamente dal menu delle preferenze e mantenendo intatte solo le notifiche ritenute realmente indispensabili.

Le nuove categorie dedicate alle competizioni sportive e all’andamento dei mercati, insieme alle rinnovate opzioni di gestione e rimozione del widget, dovrebbero fare il loro debutto ufficiale in concomitanza con il prossimo aggiornamento software dei Google Pixel, programmato per le prime settimane del prossimo mese.