Anche il tuo Pixel fa strani rumori? Non te lo stai immaginando, è un bug

Sebbene gli smartphone sviluppati da Google siano generalmente apprezzati per la pulizia del software e l’affidabilità generale, nessun dispositivo tecnologico è completamente immune da difetti imprevisti.

Nelle ultime settimane, un numero crescente di utenti ha iniziato a segnalare un’anomalia particolarmente fastidiosa che sta affliggendo diversi modelli della linea Pixel.

Si tratta di un suono sgradevole, simile a uno scoppiettio o a un “pop” improvviso e molto forte, proveniente dagli altoparlanti del telefono.

L’altoparlante dei Pixel fa uno strano rumore, il curioso ma fastidioso bug

Pixel 10 – Crediti: Google

Le testimonianze, emerse principalmente all’interno di discussioni dedicate su Reddit, dipingono un quadro coerente ma frustrante per i proprietari dei device del marchio di Mountain View.

Tutto sembra aver preso il via dalla segnalazione di un utente in possesso di un Pixel 10, il quale ha descritto questi rumori come eventi casuali ma talvolta allarmanti per l’intensità del volume raggiunto.

Ben presto, altri possessori hanno confermato l’esperienza, dimostrando che il fenomeno non è isolato a un singolo lotto di produzione o a un modello difettoso.

Le segnalazioni, infatti, coinvolgono l’intera nuova gamma, inclusi i Pixel 10 Pro e 10 Pro XL, estendendosi a ritroso anche a modelli delle generazioni precedenti.

L’esperienza viene descritta quasi come un sovraccarico momentaneo dello speaker, un evento che dura una frazione di secondo ma che risulta sufficiente a creare disagio.

Un utente ha sottolineato quanto la situazione possa diventare imbarazzante quando il telefono emette questo forte rumore in ambienti silenziosi o formali, cogliendo di sorpresa chiunque si trovi nelle vicinanze.

Le possibili cause e i precedenti storici

Analizzando le dinamiche descritte da chi ha riscontrato il problema, emerge un pattern ricorrente legato all’utilizzo del software.

Il difetto audio tende a manifestarsi con maggiore frequenza quando il dispositivo sta già gestendo un flusso sonoro in background, come la riproduzione di un audiolibro o l’ascolto di musica, e contemporaneamente viene avviata un’altra applicazione.

L’apertura o la chiusura di app, in particolare giochi, sembra essere uno dei fattori scatenanti, così come la ricezione di notifiche durante la riproduzione multimediale.

Tuttavia, non si tratta di un fulmine a ciel sereno nella storia recente dell’hardware Google. Forum specializzati come XDA e discussioni passate sulla community di supporto ufficiale mostrano tracce di problemi analoghi. Già dalla fine dello scorso anno e nel corso del 2024, erano emersi report riguardanti scoppiettii audio sporadici su modelli precedenti.

Un dettaglio particolarmente preoccupante, evidenziato in alcune di queste vecchie segnalazioni, è che il rumore poteva verificarsi persino con il volume del dispositivo completamente abbassato, suggerendo un problema di gestione dell’hardware audio a basso livello piuttosto che un semplice glitch dell’app.

In attesa di un intervento ufficiale

Allo stato attuale, la situazione lascia gli utenti senza una soluzione definitiva o un metodo preventivo efficace. Non esiste una procedura chiara per eliminare il problema, se non quella, decisamente poco pratica, di evitare le specifiche applicazioni che sembrano sollecitare maggiormente l’errore.

La natura apparentemente casuale del bug rende difficile riprodurlo a comando, complicando la diagnosi fai-da-te.

Mentre la frustrazione cresce sui forum, si attende ancora un riscontro ufficiale da parte dell’azienda. Google non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito a questa ondata specifica di segnalazioni.

È molto probabile che la risoluzione definitiva dovrà passare attraverso un futuro aggiornamento del firmware o una patch di sicurezza mensile.

Fino ad allora, i possessori di Pixel dovranno convivere con il rischio che il loro smartphone decida improvvisamente di farsi sentire, sperando che il prossimo “pop” non arrivi nel momento meno opportuno.