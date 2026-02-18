Pixel 10a è il miglior camera phone sotto i 500 dollari, secondo Google

L’evoluzione della “linea a” di Google ha sempre seguito una traiettoria prevedibile, portando le funzionalità dei fratelli maggiori in una fascia di prezzo più accessibile.

Con il lancio ufficiale del Pixel 10a, Mountain View sembra voler consolidare questa filosofia lavorando di fino sul design e sull’integrazione software, pur mantenendo una base hardware estremamente conservativa.

La presentazione del nuovo dispositivo mette in luce una volontà chiara: offrire un’esperienza utente rodata e in grado di resistere al passare del tempo, puntando tutto sull’intelligenza artificiale anche a costo di riproporre una scheda tecnica quasi speculare a quella del modello precedente.

Google Pixel 10a è ufficiale: tutto quello che dovete sapere

Il primo impatto con il Pixel 10a rivela l’intervento più significativo operato dagli ingegneri di Google, la completa rimozione della sporgenza del modulo fotografico. Se il Pixel 9a aveva ridotto lo scalino a un solo millimetro, il nuovo modello abbraccia un approccio totalmente piatto.

La fotocamera è ora perfettamente integrata nella scocca posteriore, permettendo al telefono di restare stabile su qualsiasi superficie piana e di scivolare nelle tasche senza alcun attrito.

A livello costruttivo, il dispositivo mantiene la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e adotta un display protetto dal Corning Gorilla Glass 7i, migliorato rispetto al Gorilla Glass 3 del modello precedente, per resistere a graffi e cadute.

La scocca posteriore in composito opaco si abbina a una struttura in metallo satinato, ma è nella scelta delle colorazioni che Google corregge il tiro rispetto al passato.

Torna finalmente il Nero Ossidiana, una mancanza sentita sul 9a, affiancato dal Grigio Nebbia e da due tinte più audaci: un Viola Lavanda e un Rosso Lampone particolarmente saturo e brillante, che gli dona un carattere deciso.

Per chi desidera proteggere il telefono, Google ha previsto cover in silicone abbinate realizzate con plastica riciclata.

Poche novità lato hardware

Analizzando la scheda tecnica, emerge chiaramente come il Pixel 10a sia praticamente un gemello del suo predecessore. Il fronte del dispositivo è dominato dal medesimo pannello Actua da 6,3 pollici, un OLED capace di variare la frequenza di aggiornamento tra 60 e 120 Hz e di raggiungere picchi di luminosità fino a 3000 nit (11% più luminoso rispetto al modello dello scorso anno).

A muovere il tutto troviamo il processore Google Tensor G4, affiancato da 8 GB di RAM, da 128/256 GB di memoria interna e dal coprocessore di sicurezza Titan M2. Si tratta della stessa piattaforma che muove la generazione precedente, progettata non tanto per la forza bruta nei benchmark, quanto per abilitare le funzioni di intelligenza artificiale on-device.

Anche il comparto energetico rimane pressoché invariato, con una batteria da 5100 mAh e una ricarica cablata a 45W, permettendo di recuperare il 50% dell’energia in circa 30 minuti. Va segnalata una limitazione: sebbene sia presente la ricarica wireless Qi, il dispositivo non supporta la tecnologia magnetica Pixel Snap.

La scommessa fotografica: software contro hardware

Il capitolo fotocamere è quello su cui il marketing di Google spinge con maggiore insistenza, definendo il Pixel 10a come il miglior smartphone per la fotografia sotto i 500 dollari.

Il sistema a doppia fotocamera posteriore si affida a un sensore principale da 48 MP (f/1.7) e un ultrawide da 13 MP (f/2.2) con un campo visivo di 120 gradi, mentre la selfie camera si ferma a 13 MP (f/2.2).

Tuttavia, questa affermazione va contestualizzata, specialmente per il mercato europeo. Mentre negli Stati Uniti la concorrenza in questa fascia di prezzo è meno feroce, nel Vecchio Continente il Pixel 10a deve scontrarsi con rivali cinesi che spesso offrono sensori più ampi o, soprattutto, teleobiettivi dedicati allo zoom ottico, qui assente e sostituito dallo zoom digitale Super Res Zoom fino a 8x.

La scommessa di Google è che i suoi algoritmi computazionali possano colmare il divario fisico dell’hardware. Funzioni come Night Sight per le foto notturne e la nuova Guida fotografica, che utilizza i modelli Gemini per suggerire inquadrature e composizioni migliori, sono gli strumenti con cui l’azienda intende mantenere il primato.

Sarà necessario attendere di provare lo smartphone per bene per capire se il software potrà davvero compensare l’assenza di fotocamere più aggiornate dal punto di vista hardware.

Le novità dell’Intelligenza Artificiale

Dove il Pixel 10a cerca di staccare la concorrenza è nell’integrazione software. Il dispositivo arriva sul mercato con Android 16 preinstallato (con Android 17 ormai dietro l’angolo) e un’interfaccia utente rinnovata secondo i dettami del Material 3 Expressive.

Le funzionalità basate sull’IA sono pervasive: oltre alla già citata guida per gli scatti, troviamo Aggiungimi, che permette di inserire il fotografo nelle foto di gruppo unendo due scatti, e Scatto Migliore automatico, che seleziona l’espressione migliore di ogni soggetto.

Gemini Live è integrato profondamente nel sistema, permettendo conversazioni naturali e contestuali, come la condivisione dello schermo per ottenere assistenza in tempo reale o l’analisi di immagini tramite la fotocamera per risolvere problemi pratici.

Va però notato che gran parte di queste novità sono puramente software e, con ogni probabilità, arriveranno anche sul Pixel 9a tramite i futuri “Pixel Drop”.

Tra le aggiunte di sicurezza, debutta sulla “serie a” grazie ad un nuovo modem la connettività satellitare SOS per le emergenze in assenza di rete, una funzione finora riservata ai modelli di fascia superiore.

Prezzi e disponibilità

Il Pixel 10a viene proposto sul mercato al prezzo di partenza di 549 euro (128GB) e nella versione da 256GB a 649 euro, posizionandosi come una soluzione di ingresso per l’universo di Google. La promessa di 7 anni di aggiornamenti completi (sistema operativo, sicurezza e Pixel Drop) lo rende sicuramente un investimento longevo e sicuro.

Considerando che le specifiche tecniche fondamentali sono sovrapponibili a quelle del Pixel 9a, questo nuovo modello appare poco appetibile per chi possiede già la generazione precedente.

Al contrario, rappresenta un punto di ingresso interessante nell’ecosistema Google per chi proviene da dispositivi più datati, offrendo un design decisamente più moderno, materiali sostenibili e la garanzia di un supporto software ai vertici della categoria, il tutto in un corpo che ha fatto dell’ergonomia e della sottigliezza la sua nuova bandiera.