Google Pixel 10a riceve l’etichetta energetica EU: arrivano nuove conferme

Il debutto del Google Pixel 10a non è più solo questione di rumor, ma di documenti ufficiali. L’apparizione nel database europeo EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) ci regala una scheda tecnica energetica “certificata” che fuga ogni dubbio sull’autonomia del nuovo medio di gamma di Mountain View.

Google Pixel 10a svelato dall’EPREL: tutti i dettagli dalla certificazione energetica europea

Crediti: ytechb

L’etichetta energetica EPREL è una novità introdotta in Europa: dallo scorso giugno smartphone e i tablet devono presentare una scheda che mostra chiaramente l’efficienza energetica ed altri dettagli. Nel caso di Pixel 10a, il telefono è stato avvistato con la sigla G4H7L ed una batteria da 5.100 mAh con una durata media di 53 ore e 14 minuti (con una singola carica).

La batteria può sostenere fino a 1.000 cicli di ricarica prima di scendere al di sotto dell’80% della sua capacità originale; inoltre viene confermata la classificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua.

La presentazione di Pixel 10a è attesa per il 18 febbraio, come confermato dai canali ufficiali di Google. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche finora (frutto di leak) mentre per i possibile prezzo ci sarebbero buone notizie: il nuovo dovrebbe debuttare in Europa alla stessa cifra del predecessore, senza rincari.

Scheda tecnica presunta