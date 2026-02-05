Google rompe il silenzio: Pixel 10a arriva a febbraio

A una manciata di ore di distanza dalle nuove immagini leak – che hanno svelato una particolare colorazione adatta a San Valentino – si torna a parlare del prossimo Google Pixel 10a. La compagnia statunitense ha finalmente alzato il sipario sul dispositivo, confermando sia il design che la data di presentazione ufficiale.

Pixel 10a, ufficiale la data di presentazione: il nuovo flagship economico di Google arriva a febbraio

Crediti: Google

Il lancio di Google Pixel 10a è fissato per il 18 febbraio: si tratta di una data già anticipata dalle indiscrezioni precedenti e in netto anticipo rispetto alle tempistiche del predecessore (lanciato lo scorso marzo, con vendite da aprile 2025).

Le specifiche del telefono e i dettagli estetici sono noti da tempo: il nuovo arrivato ricalca le caratteristiche di Pixel 9a, ma si aggiorna sul lato estetico con nuove colorazioni. Delusione di fondo per il chipset dato che il telefono è atteso con il Tensor G4; quindi il nuovo Tensor G5 sarà limitato ai fratelli maggiori della serie Pixel 10, un elemento di rottura col passato.

Aspettando l’evento di lancio, ecco una panoramica delle specifiche tecniche trapelate finora – anche se come al solito l’ultima parola spetta a Google.

Scheda tecnica presunta