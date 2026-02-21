Un’altra app Google ci lascia, ma tu la usavi davvero?

L’icona di scelta rapida di Google Meteo, caratterizzata dal familiare sole parzialmente coperto da una nuvola e dalla celebre “G”, non indirizza più alla classica pagina a schermo intero.

Se siete tra coloro che si affidavano a questa interfaccia per pianificare la giornata, potreste presto ricevere una notifica che vi avvisa di un trasferimento in corso.

L’app Google Meteo non c’è più, ora si passa dalla ricerca

Al posto della schermata dedicata, il collegamento ora reindirizza gli utenti ai risultati della ricerca di Google per la parola “meteo”. Qui viene mostrata una versione ridotta e integrata della precedente interfaccia, che condensa le principali informazioni atmosferiche all’interno della pagina di ricerca stessa.

Questo significa la scomparsa del pulsante per visualizzare tutti i dettagli a schermo intero, sostituito da una navigazione basata sullo scorrimento dei risultati correlati.

Se da una parte questo dimostra l’ennesima chiusura di un servizio da parte dell’azienda di Mountain View, dall’altra le informazioni essenziali per affrontare la giornata restano immediatamente accessibili.

Nessun timore per la mascotte più amata

Per chi teme il peggio, c’è una notizia rassicurante. La famosa rana Froggy, l’anfibio che da anni accompagna le previsioni meteorologiche sui dispositivi Android, non è scomparsa. L’integrazione di sistemi di intelligenza artificiale per riassumere le condizioni attuali ha lasciato intatto lo spazio per la mascotte.

Nella nuova scheda di ricerca, Froggy fa la sua apparizione all’interno del riquadro dedicato alle previsioni orarie delle sei ore successive.

L’animazione si adatta come sempre al clima reale: in caso di precipitazioni previste per la vostra zona, ritroverete la rana dotata del suo inconfondibile ombrello con i colori di Google, immersa in un’animazione che riproduce la pioggia o la neve.

Una piccola consolazione per gli utenti storici, che possono mantenere un pizzico di leggerezza nell’esperienza quotidiana di consultazione delle temperature.

Il trattamento riservato ai possessori di Pixel

Chi utilizza uno smartphone della serie Pixel, a partire dal modello 6 in poi, gode di una situazione privilegiata. L’azienda ha infatti sviluppato un’applicazione denominata Meteo Pixel, disponibile direttamente sul Play Store. Questo software rappresenta una soluzione completa e ricca di dettagli, comprensiva di mappe radar e previsioni estese.

Installando questa applicazione esclusiva, gli utenti ottengono l’accesso a due tipologie di widget per la schermata principale.

Il primo è un pannello ampio e dettagliato che espone il nome della città, le condizioni attuali, la temperatura reale, la percezione termica causata dal vento, nonché le massime e minime della giornata, completando il tutto con una scomposizione oraria delle previsioni.

Il secondo widget offre invece un formato più compatto, ideale per chi desidera visualizzare solo l’illustrazione del tempo attuale e i gradi centigradi senza occupare troppo spazio sul display.

Alternative e scelte consapevoli

L’abitudine di Google di chiudere, modificare o reiventare i propri prodotti è nota ai consumatori di lunga data. Per i puristi di Android, l’ecosistema offre ampie scappatoie senza dover ricorrere a spese inutili. Applicazioni storiche e ampiamente collaudate, facilmente rintracciabili sullo store ufficiale, offrono strumenti completi e widget proprietari per personalizzare il proprio dispositivo.

Non c’è motivo di investire in applicazioni a pagamento se non si necessita di strumenti di monitoraggio meteorologico di livello altamente tecnico, come quelli richiesti in ambito aeronautico o marittimo.

Le soluzioni gratuite coprono ogni necessità informativa, dall’umidità ai venti, fino alle precipitazioni.

Il passaggio del meteo di Google direttamente nella barra di ricerca rappresenta semplicemente una riorganizzazione degli spazi per ridurre i costi di mantenimento, accentrando le funzioni per l’utente finale in un unico ambiente.