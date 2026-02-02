Volete Gemini ma vi scoccia perdere le conversazioni con ChatGPT? Google prepara la soluzione

La storia della tecnologia di consumo ci ha insegnato una lezione fondamentale: trasferire la propria vita digitale da una piattaforma all’altra è spesso un’impresa titanica.

Per anni, il passaggio da Android a iOS, o viceversa, ha rappresentato un deterrente significativo per gli utenti, preoccupati di perdere contatti, foto e messaggi.

Oggi, questa stessa frizione si sta replicando in un settore nuovo e in rapida ascesa, quello dell’intelligenza artificiale generativa.

Google vuole rendervi più facile passare da ChatGPT a Gemini

Crediti: Gemini 3

Attualmente, chi utilizza assiduamente chatbot come ChatGPT, Claude o Gemini si trova di fronte a un muro invisibile. Questi strumenti sono assistenti che, conversazione dopo conversazione, costruiscono un contesto operativo unico. L’utente e l’IA sviluppano una sorta di intesa basata sulla cronologia delle interazioni, sui progetti portati avanti insieme e sullo stile di comunicazione affinato nel tempo.

Questa memoria accumulata funge da vero e proprio lucchetto per l’ecosistema: cambiare fornitore di IA significa oggi ricominciare da zero, perdendo mesi o anni di addestramento contestuale.

Fino ad ora, non esisteva un metodo semplice per esportare il proprio “passato digitale” da una piattaforma per importarlo in un’altra, costringendo l’utenza a una fedeltà forzata più che scelta.

Google vuole abbatte i confini tra le IA

Sembra però che a Mountain View abbiano deciso di affrontare il problema direttamente. Secondo quanto emerso da recenti analisi del codice e da indiscrezioni riportate da TestingCatalog, Google sta sviluppando una nuova funzionalità denominata “Import AI chats”.

L’obiettivo è quello di permettere agli utenti di migrare le proprie conversazioni da piattaforme concorrenti direttamente all’interno di Gemini.

Il meccanismo previsto appare piuttosto lineare e prevede che l’utente scarichi la propria cronologia di chat dal servizio di provenienza per poi caricare il file direttamente nell’interfaccia di Google.

Sebbene la funzione sia apparsa nel menu degli allegati con un’etichetta “beta”, suggerendo un rilascio ufficiale non troppo distante nel tempo, esistono ancora delle incognite.

È probabile che lo strumento si limiti a trasferire il testo delle conversazioni passate, senza però riuscire a migrare le cosiddette “memorie” a lungo termine o le personalizzazioni profonde che alcune IA concorrenti memorizzano separatamente.

Tuttavia, la mossa rappresenta un segnale forte. Google vuole rimuovere l’attrito tecnico che impedisce agli utenti di abbandonare i competitor per abbracciare la sua soluzione.

Nano Banana Pro e la qualità visiva per i professionisti

Le novità in cantiere non riguardano esclusivamente la gestione del testo. Parallelamente, il colosso tecnologico sta lavorando per potenziare le capacità del suo modello di generazione immagini, identificato nelle indiscrezioni con il nome di Nano Banana Pro.

L’aggiornamento mira a soddisfare le esigenze di chi utilizza l’IA per scopi professionali e creativi, introducendo la possibilità di scaricare le immagini generate in risoluzioni superiori.

Fino ad oggi, l’applicazione predefinita generava contenuti in risoluzione 2K. Con il prossimo aggiornamento, gli utenti si troveranno di fronte a una scelta: optare per la dimensione raccomandata, ideale per la condivisione rapida sui social e sul web, oppure selezionare la dimensione massima.

Quest’ultima opzione permetterà il download in 4K, un formato essenziale per chi necessita di stampare i propri lavori o di utilizzarli in progetti grafici ad alta definizione, colmando così un divario qualitativo che spesso limitava l’uso professionale di questi strumenti.