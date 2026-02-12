Dagli appunti alla chat, così Google Foto renderà immediata la gestione delle immagini

Nonostante l’ingresso nell’esclusivo club delle applicazioni con oltre dieci miliardi di download sul Play Store, un traguardo che certifica una diffusione capillare ben oltre la semplice preinstallazione sui dispositivi Android, Google Foto non è esente da critiche.

L’applicazione si è affermata come standard di riferimento per il backup e la gestione dei ricordi, offrendo un servizio che rende difficile trovare valide alternative.

Tuttavia, la perfezione è ancora lontana e alcune mancanze costringono spesso l’utente a passaggi macchinosi per compiere azioni apparentemente banali.

Una di queste, la gestione della condivisione delle immagini, sembra finalmente prossima a una risoluzione intelligente.

Google Foto, in arrivo il tasto Copia per la condivisione rapida

Crediti: Google

L’analisi tecnica condotta da Android Authority sulla versione 7.63.0.867680147 dell’applicazione ha portato alla luce una novità nascosta nel codice: l’introduzione di un tasto “Copia” all’interno del menu di condivisione.

Fino ad oggi, l’interazione con le immagini su Google Foto ha seguito un binario rigido. Selezionando una foto e premendo il tasto “Condividi“, il sistema operativo apre la classica scheda che suggerisce contatti e applicazioni.

Questo flusso di lavoro risulta frustrante per chi desidera semplicemente inserire un’immagine in una chat già aperta, magari come risposta diretta a un messaggio specifico su piattaforme come WhatsApp o Telegram.

In alternativa, l’utente è costretto a uscire da Foto, aprire l’app di messaggistica, navigare nella galleria interna della chat e selezionare il file scaricato.

L’introduzione del pulsante “Copia” permetterà di inserire l’immagine direttamente negli appunti del telefono, consentendo di incollarla istantaneamente in qualsiasi campo di testo, velocizzando notevolmente l’interazione.

Un aspetto di grande interesse, ancora da chiarire, riguarda il comportamento della funzione con i file non presenti fisicamente sul dispositivo. Se il nuovo comando permettesse di copiare negli appunti un’immagine archiviata esclusivamente sul cloud senza doverne effettuare preventivamente il download manuale, si tratterebbe di un notevole passo avanti nella gestione delle risorse e dei dati.

Il sistema operativo si farebbe carico del recupero temporaneo del file, rendendo l’esperienza utente fluida e priva di attese.

Il “teardown” dell’APK ha evidenziato anche tracce del linguaggio di design Material 3 Expressive, che dovrebbe portare una ventata di freschezza visiva in diverse sezioni dell’app, inclusi lievi ritocchi alle schermate Album e Aggiornamenti.

Sebbene non vi siano conferme ufficiali sulle tempistiche di rilascio, la presenza di questi elementi nel codice suggerisce che il colosso di Mountain View sia attivamente al lavoro per integrare queste migliorie nelle prossime versioni stabili, rispondendo così a una richiesta di praticità che l’utenza avanza da tempo.