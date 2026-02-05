Google Foto sta per cambiare volto, più semplice la gestione delle immagini salvate sullo smartphone

Google Foto si prepara a un rinnovamento mirato dell’interfaccia, puntando a rendere più immediata la navigazione tra i contenuti e a svecchiare alcuni menu ormai datati.

Un’analisi approfondita del codice presente nell’ultima versione dell’applicazione, condotta dai colleghi di Android Authority, ha svelato in anteprima diverse modifiche funzionali ed estetiche pronte al debutto.

L’aggiornamento sembra voler risolvere alcune storiche macchinosità dell’app, introducendo scorciatoie inedite e un design più pulito per le impostazioni chiave.

Google Foto, uno sguardo alla nuova UI in arrivo sul tuo smartphone

La novità più rilevante riguarda la gestione dei file salvati direttamente sulla memoria dello smartphone. Attualmente, chi utilizza Google Foto come galleria principale, specialmente su dispositivi Pixel, si scontra spesso con la difficoltà di reperire rapidamente immagini non sincronizzate o salvate in cartelle specifiche, come quelle di WhatsApp o i download.

Queste directory sono oggi “nascoste” all’interno della scheda Raccolta, sotto la voce In questo dispositivo, un posizionamento che richiede diversi passaggi per essere raggiunto.

Per ovviare a questo problema, Google sta testando una nuova scorciatoia posizionata direttamente nell’intestazione principale dell’app.

Si tratta di un’icona a forma di cartella che, se selezionata, porta immediatamente l’utente alla lista completa delle directory locali. Questa modifica strutturale ridurrebbe notevolmente l’attrito nell’uso quotidiano, mettendo finalmente sullo stesso piano la libreria cloud e i contenuti fisicamente presenti sul telefono.

Un’estetica più coerente e moderna

Il lavoro di rifinitura prosegue anche sul piano visivo, con l’intento di uniformare l’esperienza d’uso agli standard attuali del Material Design.

All’interno della scheda Raccolta, i pulsanti di scelta rapida situati nella parte superiore stanno per abbandonare lo stile minimale attuale in favore di tasti pieni e colorati, pensati per essere più visibili e facili da premere.

Anche la schermata dei dettagli della singola foto è oggetto di restyling: sebbene l’aspetto appaia ancora in evoluzione, le prime immagini mostrano una riorganizzazione dei metadati e delle informazioni tecniche per offrire una lettura più chiara e meno dispersiva.

L’ultimo tassello emerso dal teardown riguarda il menu delle impostazioni di Backup. Le schermate attivate mostrano un layout completamente ridisegnato, che abbandona le vecchie liste testuali per abbracciare un’interfaccia più ariosa e moderna.

La nuova grafica è studiata per facilitare la comprensione dello stato della sincronizzazione e la gestione dello spazio di archiviazione, rendendo meno ostico uno degli aspetti più tecnici del servizio.

Va sottolineato che queste funzioni sono attualmente presenti nel codice ma non ancora attive per il pubblico; tuttavia, il loro stato avanzato di sviluppo suggerisce un rilascio ufficiale nel prossimo futuro.