Una delle icone in Google Chrome è cambiata, te ne eri accorto?

L’aggiornamento a Chrome 145 sta raggiungendo in queste ore i dispositivi Android di tutto il mondo, portando con sé una novità che potrebbe sfuggire a un primo sguardo distratto ma che modifica l’estetica di uno degli elementi più utilizzati del browser: la barra degli indirizzi.



Google ha infatti deciso di intervenire sull’icona della Home, quel piccolo simbolo a forma di casa posizionato all’estrema sinistra della Omnibox, introducendo un restyling che punta a una maggiore definizione e all’uniformità con la controparte desktop.

Google Chrome, ecco la nuova icona Home su Android

Crediti: 9to5Google

La nuova icona si presenta con tratti decisamente più marcati rispetto al passato. Se la versione precedente si caratterizzava per angoli morbidi e linee arrotondate che suggerivano una rappresentazione stilizzata e quasi astratta dell’abitazione, il nuovo glifo adotta un approccio più geometrico e rigoroso.

Osservando con attenzione si nota come il tetto sia ora perfettamente a filo con le pareti laterali della struttura, eliminando quella sporgenza che caratterizzava il vecchio disegno.

Il dettaglio più curioso è senza dubbio l’aggiunta di una porta. Laddove prima l’ingresso era solo suggerito dalla forma generale, ora appare un rettangolo definito che ancora maggiormente l’icona al concetto fisico di “casa”.

Alcuni utenti potrebbero trovare la precedente incarnazione più moderna nella sua semplicità, ma la nuova versione vanta una leggibilità superiore.

Coerenza tra le piattaforme

Questa modifica non è inedita nell’ecosistema di Mountain View. Chi utilizza quotidianamente Chrome su PC avrà probabilmente già riconosciuto il nuovo simbolo, dato che questo stile è presente sulla versione desktop da diverso tempo.

La mossa di Google sembra quindi orientata a creare un’esperienza utente più coerente, dove gli elementi grafici rimangono identici indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Allineare l’interfaccia mobile a quella desktop riduce l’attrito per chi passa frequentemente dallo smartphone al PC, consolidando il linguaggio visivo dell’azienda.

In questa versione 145 per Android, il ritocco dell’icona Home rappresenta la principale modifica rivolta direttamente all’utente finale, in un aggiornamento che per il resto lavora molto per migliorare stabilità e sicurezza.