Gboard, questa novità farà felice chi scrive lunghi testi con il proprio smartphone

Scrivere email di lavoro, note estese o messaggi articolati tramite lo schermo di uno smartphone rimane una delle sfide più comuni per l’utente moderno.

Nonostante l’evoluzione delle tastiere virtuali, la precisione nella selezione del testo e la correzione di errori all’interno di lunghi paragrafi rappresentano spesso un ostacolo alla produttività.

Google sembra aver colto questa necessità e, stando alle ultime indiscrezioni, sta preparando un aggiornamento sostanziale per Gboard, volto a migliorare drasticamente l’esperienza di editing.

Gboard, il nuovo touchpad rende la navigazione nel testo più semplice

Crediti: AndroidAuthority Crediti: AndroidAuthority

Al momento, Gboard offre già uno strumento utile per muoversi all’interno del testo: il controllo del cursore tramite scorrimento. Questa funzione permette all’utente di far scivolare il dito sulla barra spaziatrice per spostare il punto di inserimento a destra o a sinistra.

Sebbene sia una soluzione eccellente per correggere un refuso sulla stessa riga di digitazione, il sistema mostra i suoi limiti quando si deve intervenire su un blocco di testo più ampio.

Per passare alla riga superiore o inferiore con il metodo attuale, è necessario far scorrere il cursore fino all’estremità della linea corrente e attendere che “salti” a quella successiva. Un processo che risulta lento e spesso frustrante per chi deve navigare rapidamente tra diversi paragrafi per effettuare modifiche mirate.

La mancanza di un movimento verticale diretto costringe spesso l’utente a ricorrere al tocco diretto sullo schermo, che però manca della precisione necessaria su display di dimensioni ridotte.

L’arrivo del trackpad virtuale

La soluzione a questo problema di ergonomia è emersa dall’analisi del codice dell’ultima versione beta dell’applicazione (la 16.8.2), condotta dal portale AndroidAuthority.

La novità consiste nell’introduzione di una vera e propria “modalità cursore” che trasforma l’intera superficie della tastiera in un trackpad virtuale.

Secondo quanto emerso, il funzionamento sarà intuitivo e immediato: basterà tenere premuta la barra spaziatrice per attivare questa modalità.

A quel punto, i tasti con le lettere scompariranno o verranno disabilitati, lasciando spazio a un’area sensibile al tocco che permetterà di muovere il cursore liberamente in tutte le direzioni.

La differenza sostanziale rispetto al passato risiede proprio nella libertà di movimento verticale. L’utente potrà trascinare il dito verso l’alto o verso il basso per saltare intere righe o paragrafi in una frazione di secondo, posizionando il cursore esattamente dove serve correggere l’errore, senza dover percorrere l’intero testo riga per riga.

Uno sguardo alla concorrenza

È interessante notare come questa funzionalità, pur essendo una novità per l’ecosistema nativo di Google, non sia inedita nel settore delle tastiere di terze parti.

SwiftKey, uno dei principali concorrenti di Gboard, offre da tempo una soluzione analoga che si attiva proprio con la pressione prolungata della barra spaziatrice, garantendo una navigazione fluida simile a quella di un mouse su desktop.

L’integrazione di questa caratteristica in Gboard segna quindi un importante passo avanti per allineare l’offerta di Google agli standard più elevati di usabilità.

Attualmente non vi sono conferme ufficiali sulla data di rilascio di questa funzione per il grande pubblico, né è chiaro se andrà a sostituire completamente il vecchio sistema di scorrimento laterale o se le due opzioni coesisteranno.

Tuttavia, per chi utilizza il proprio dispositivo Android come strumento di scrittura, l’attesa per questo “trackpad” integrato potrebbe valere ogni secondo, promettendo di rendere la revisione dei testi un’operazione finalmente rapida e indolore.