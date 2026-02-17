Fujifilm Instax unisce fotografia istantanea, sport e condivisione alle LBA Frecciarossa Final Eight 2026

La collaborazione tra il mondo della tecnologia per immagini e lo sport professionistico si rinnova in occasione di uno degli appuntamenti più attesi della stagione cestistica italiana.

Fujifilm Instax è stata confermata come Official Supplier della LBA Frecciarossa Final Eight 2026, consolidando una partnership che mira a integrare l’esperienza sportiva con la tangibilità del ricordo fotografico.

La presenza del brand all’evento si articola in attività operative pensate per interagire direttamente con i tifosi e supportare le competizioni giovanili che faranno da cornice al torneo principale.

Fujifilm Instax, l’esperienza dei tifosi all’Inalpi Arena

Crediti: Fujifilm

Il coinvolgimento del pubblico presso l’Inalpi Arena si concretizzerà attraverso l’allestimento di un’area specifica, denominata instax PHOTOBOOTH.

Questo spazio è stato progettato per offrire agli spettatori la possibilità di trasformare la fruizione dell’evento in un momento di creazione di contenuti. I visitatori potranno infatti scattare fotografie istantanee, immortalando la propria presenza accanto al trofeo della Coppa Italia, simbolo della competizione.

L’operazione si avvale della tecnologia di stampa portatile, in particolare del modello instax Link WIDE. La scelta di questo dispositivo risponde a precise esigenze logistiche e narrative: il formato “wide”, essendo più ampio rispetto allo standard tradizionale delle pellicole istantanee, permette di gestire meglio le inquadrature di gruppo, tipiche dei contesti di tifo e aggregazione.

In questo modo, il file digitale viene immediatamente convertito in un oggetto fisico, permettendo ai fan di lasciare l’arena con un souvenir materiale che attesta la loro partecipazione alle Final Eight.

Sostegno alle nuove generazioni e premi

Oltre all’intrattenimento per il grande pubblico, l’accordo di fornitura prevede un focus specifico sul settore giovanile. Fujifilm Instax estenderà il proprio supporto a due tornei paralleli ospitati sempre all’Inalpi Arena: la IBSA NextGen Cup e il Torneo Universitario 3vs3 Under 23.

Per le squadre che si aggiudicheranno la vittoria in queste competizioni, sono stati previsti premi in linea con le abitudini digitali dei giovani atleti. Il riconoscimento consisterà nella fornitura di fotocamere instax mini LiPlay+ accompagnate dalle relative pellicole.

Questo dispositivo rappresenta un ibrido tecnologico importantissimo per il catalogo dell’azienda, poiché unisce la meccanica della fotografia istantanea alle funzionalità digitali.

La fotocamera permette infatti di visualizzare l’anteprima dello scatto su un monitor LCD posteriore, offrendo all’utente la possibilità di selezionare quali immagini stampare e quali scartare, riducendo gli sprechi.

Inoltre, la LiPlay+ funge anche da stampante per immagini provenienti da smartphone e integra funzionalità specifiche per l’autoscatto, facilitando la documentazione dei momenti di vittoria e di gruppo.