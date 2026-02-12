ECOVACS lancia la nuova gamma 2026: dal DEEBOT T80S OMNI ai tagliaerba GOAT

Il concetto di smart home sta rapidamente superando il confine delle mura domestiche per conquistare ogni angolo della nostra quotidianità. ECOVACS ha appena alzato l’asticella la sua nuova linea di robot che promette di automatizzare non solo la pulizia dei pavimenti, ma anche la cura del prato e la manutenzione delle vetrate.

Tutte le novità ECOVACS: dai robot aspirapolvere alla cura del prato, ogni angolo della tua casa diventa smart

DEEBOT T80S OMNI

Crediti: ECOVACS

Il nuovo DEEBOT T80S OMNI debutta ad un prezzo di 649€ e si propone come una soluzione pratica e definitiva per chi desidera delegare totalmente la pulizia dei pavimenti a un alleato tech capace di lavare, aspirare e igienizzarsi da solo.

La vera forza del robot risiede nelle sue prestazioni: il dispositivo vanta una potenza di aspirazione di 24.800 PA, garantendo la rimozione dello sporco più ostinato anche dalle fughe dei pavimenti o dai tappeti più densi. A questa si affianca la tecnologia di lavaggio OZMO ROLLER 2.0, supportata dal sistema TruEdge 3.0 per una pulizia estrema dei bordi, che esercita una pressione costante di 3.800 PA per eliminare le macchie secche.

Grazie al rilevamento delle macchie tramite AI 2.0 e al rilevamento dello sporco, è in grado di capire autonomamente dove insistere con la pulizia, pianificando i percorsi in modo efficiente. Un aspetto cruciale per chi possiede animali domestici o capelli lunghi è l’integrazione della spazzola a spirale anti-grovigli ZeroTangle 3.0.

La gestione delle diverse superfici è facilitata dal sistema Triple-Lift da 10 mm, capace di sollevare automaticamente mocio, spazzola laterale e spazzola principale quando il dispositivo rileva un tappeto, evitando così di bagnare i tessuti. La navigazione è affidata al sistema Mini-ToF combinato con la tecnologia di evitamento ostacoli AIVI 3D 3.0, che utilizza l’intelligenza artificiale e la luce strutturata 3D per muoversi con agilità tra i mobili ed evitare piccoli oggetti lasciati sul pavimento.

L’esperienza d’uso è completata dalla Stazione OMNI, un vero e proprio centro di gestione automatizzato che riduce al minimo l’intervento dell’utente: questa si occupa dello svuotamento della polvere nel sacchetto da 3 litri, del riempimento dell’acqua e del dosaggio automatico del detergente. Il lavaggio del mocio avviene a temperature controllate, variando dai 40 ai 75 gradi per sciogliere grasso e sporco, seguito da un’asciugatura automatica che previene la formazione di cattivi odori.

WINBOT W3 OMNI

Crediti: ECOVACS

La pulizia delle superfici in vetro è da sempre una delle faccende domestiche più faticose e, in certi contesti, persino rischiosa. Per rispondere a questa esigenza ECOVACS ha annunciato il robot lavavetri WINBOT W3 OMNI, proposto a un prezzo di 699€.

Il cuore tech del robot risiede nel sistema di pianificazione del percorso WIN-SLAM 5.0, che gli permette di muoversi con estrema intelligenza sulla superficie del vetro, ottimizzando i tempi e garantendo una copertura completa.

Dal punto di vista pratico, l’efficienza di pulizia è notevole, con una velocità di circa un minuto e mezzo per ogni metro quadrato in modalità rapida. La qualità del risultato è assicurata dalla combinazione della tecnologia Vortex Wash e dello speciale panno TruEdge, supportati da uno spruzzo automatico con triplo ugello che inumidisce il vetro in modo uniforme.

Il dispositivo è in grado di coprire un’area di lavoro massima di 50 metri quadrati con un singolo serbatoio da 80 ml, adattandosi perfettamente sia a sessioni di pulizia veloce che a interventi più approfonditi.

Uno degli elementi distintivi è la Stazione OMNI, dotata di una batteria da 4.500 mAh che si ricarica in meno di tre ore e permette al robot di operare sia in modalità wireless che collegato alla rete elettrica.

La gestione della sicurezza è stata portata ai massimi livelli: in caso di interruzione di corrente, il robottino dispone di una protezione da blackout della durata di 30 minuti, evitando cadute accidentali. La versatilità è un altro punto di forza, poiché è in grado di operare su finestre inclinate fino a ±80° e su superfici con dimensioni minime di 30 per 40 centimetri.

L’esperienza d’uso è resa ancora più accessibile grazie al controllo remoto tramite app, che permette di gestire le diverse modalità di pulizia. Nonostante la potenza di aspirazione di 3.000 PA, che può raggiungere un picco di 8000 PA per la compensazione dell’aria, il livello di rumorosità si mantiene contenuto intorno ai 68 dB.

GOAT O1200 LiDAR PRO

Crediti: ECOVACS

Ormai anche il settore della cura del verde è diventato smart e GOAT O1200 LiDAR PRO si inserisce proprio in questo scenario: un robot tagliaerba progettato per chi cerca una manutenzione del prato impeccabile senza le complicazioni tipiche dei sistemi tradizionali. Con un prezzo di 999€, il dispositivo si propone come una soluzione professionale e intelligente per giardini di medie dimensioni.

Il suo sofisticato sistema di navigazione Holoscope 360 combina la tecnologia Dual-LiDAR con una telecamera assistita dall’intelligenza artificiale. Questa configurazione permette al robot di percepire l’ambiente circostante con una precisione millimetrica, rendendo superflua l’installazione di cavi perimetrali.

La mappatura può essere gestita in autonomia dal dispositivo o guidata dall’utente tramite controllo remoto. La sicurezza durante l’operazione è garantita dal sistema AIVI 3D, che utilizza sensori ToF e la telecamera per rilevare ed evitare ostacoli improvvisi, come animali domestici o piccoli oggetti lasciati sul prato.

Dal punto di vista delle prestazioni, il robot è in grado di coprire una superficie di oltre 1.200 metri quadrati in sole dodici ore, con un’efficienza di taglio che raggiunge i 180 metri quadrati l’ora. Tra le altre caratteristiche abbiamo il sistema TruEdge, che permette di ottenere un prato rifinito in ogni dettaglio senza dover intervenire manualmente con un decespugliatore.

La larghezza di taglio è di 220 millimetri, mentre l’altezza può essere regolata in un intervallo compreso tra tre e otto centimetri, permettendo all’utente di personalizzare l’aspetto del proprio giardino direttamente tramite l’applicazione per smartphone.

L’autonomia è affidata ad una batteria da 5.200 mAh, che si ricarica completamente in soli settanta minuti. Inoltre il robot è in grado di superare pendenze significative fino al 45% e vanta una certificazione di impermeabilità IPX6, che lo rende resistente alle intemperie e facile da pulire. Anche l’aspetto acustico è stato curato, con un livello di rumorosità di circa 61 dB, che sale a 81 dB quando è in funzione il sistema di rifinitura TruEdge.

GOAT A1600 / A3000 LiDAR PRO

Crediti: ECOVACS

La nostra panoramica dei robot tosaerba continua con i modelli GOAT A3000 e A1600 LiDAR PRO, la soluzione definitiva per chi possiede prati di dimensioni importanti e cerca un risultato estetico impeccabile senza la fatica dell’installazione manuale dei confini fisici.

Grazie a un mix di sensori avanzati e potenza di taglio, la nuova linea GOAT promette di gestire il prato in totale autonomia, adattandosi anche ai terreni più complessi e scoscesi.

Anche in questo caso ritroviamo il sistema di navigazione Holoscope 360, che combina la tecnologia Dual-LiDAR con una telecamera assistita dall’AI. Lo stesso vale per il sistema AIVI 3D, in grado di rilevare con precisione gli ostacoli improvvisi. Lato prestazioni, entrambi i modelli operano a 32V con un sistema a doppi dischi a lame che assicura un taglio potente e uniforme su una larghezza di 330 mm.

La vera differenza tra i due robot risiede nella capacità di copertura e nell’autonomia. GOAT A3000 LiDAR PRO, proposto a un prezzo di 2.199€, è una vera macchina da guerra per grandi superfici: grazie alla sua batteria da 7.500 mAh, è in grado di curare oltre 3000 metri quadrati in dodici ore. Il fratello minore, GOAT A1600 LiDAR PRO, viene offerto a 1.499€ ed è ottimizzato per giardini fino a 1.600 metri quadrati, montando una batteria da 3.000 mAh che si ricarica completamente in soli 50 minuti.

Entrambi i modelli condividono però funzioni premium, come il tagliabordi TruEdge, e sono progettati per affrontare pendenze impegnative fino al 50% – una caratteristica che li rende ideali anche per giardini collinari o con dislivelli significativi.

GOAT O600 RTK

Crediti: ECOVACS

Concludiamo con GOAT O600 RTK, robot tosaerba che porta tecnologie di fascia alta – come la navigazione satellitare – in un formato pensato per i giardini di medie dimensioni, ad un prezzo competitivo (649€).

Rispetto ai modelli visti finora, a questo giro troviamo il sistema di navigazione RTK potenziato dall’intelligenza artificiale, noto come AIELS, che permette al robot di orientarsi con precisione sfruttando i segnali satellitari in combinazione con una telecamera AI. Uno dei maggiori vantaggi pratici per l’utente è la possibilità di effettuare una mappatura senza fili, che può essere gestita comodamente da remoto tramite lo smartphone o in modalità automatica.

La tecnologia AIVI 3D, a cui abbiamo già accennato poco sopra, consente di evitare attivamente gli ostacoli, garantendo la sicurezza di piccoli oggetti, animali e arredi da giardino. Il robot è in grado di coprire una superficie di oltre 600 metri quadrati in dodici ore, con una velocità di taglio costante di 100 metri quadrati l’ora. La sua versatilità lo rende adatto anche a terreni non perfettamente pianeggianti, essendo capace di superare pendenze fino al 45%, e di muoversi agilmente attraverso corridoi stretti fino a 70 centimetri.

L’altezza di taglio può essere regolata in un intervallo compreso tra 3 e 8 centimetri, mentre il rumore si mantiene su livelli contenuti, circa 58 dB. Tra le altre caratteristiche spiccano la certificazione IPX6 e una batteria da 2.500 mAh.

Contenuto realizzato in collaborazione con ECOVACS.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.