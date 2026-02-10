Dagli aspirapolvere agli smartphone: Dreame debutta in Europa con RS1, E1 e Air 1

L’ecosistema di Dreame ha fatto un passo avanti importante integrando una serie di elettrodomestici (anche in Italia) ma i piani della compagnia cinese vanno ben oltre i confini della casa. Al CES 2026 è stata presentata un’auto elettrica mentre tra le novità in arrivo ci sono ben 3 smartphone, freschi di presentazione durante un evento europeo.

Dreame ha presentato i suoi primi smartphone, in arrivo in Europa

L’evento si è svolto in Polonia e al centro della scena ci sono stati i primi smartphone Dreame, un trittico che dovrebbe fare capolino in vari paesi europei – non sappiamo ancora se in Italia. Inoltre non c’è ancora una data d’uscita né sono stati comunicati i prezzi.

Insomma, al momento l’azienda si è limitata a mostrare queste novità confermandone il design e parte delle specifiche. Cominciamo con il top, ovvero Dreame RS1: già dal look si può intravedere qualcosina di strano. Il telefono sembra essere un rebrand di nubia Z80 Ultra, con specifiche da top di gamma ma un’estetica molto appariscente. La versione in foto è dotata di una cover placcata in oro con piccole gemme incastonate.

Il device monta uno schermo AMOLED da 6,85″ 1.5K a 144 Hz con tanto di selfie camera sotto il display (16 MP) ed un lettore d’impronte ad ultrasuoni. A muovere il tutto il SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, alimentato da 7.200 mAh di batteria con doppia ricarica (cablata da 90W e wireless da 80W). Presente una scocca classificata IP69 ed una fotocamera principale da 50 + 50 + 64 MP con ultra-wide e teleobiettivo periscopico.

C’è anche un modello economico, Dreame E1: il telefono è trapelato lo scorso dicembre e non ci sono cambiamenti rispetto ai leak. C’è uno schermo AMOLED da 6,67″ a 120 Hz, fotocamere da 108 MP e 50 MP (principale e selfie), 5.000 mAh e ricarica da 33W. È presente un processore MediaTek ma non viene specificato quale.

Infine durante l’evento è stato mostrato Dreame Air 1, lo smartphone ultrasottile del brand con i suoi 5,9 mm di spessore ed un peso di 172 grammi. Il telefono offre fotocamere da 108 MP e 32 MP (principale e selfie), una batteria da 5.000 mAh e ricarica da 45W.

Per ora non ci sono altri dettagli, quindi non resta che attendere novità – anche per quanto riguarda un’eventuale commercializzazione in Italia.