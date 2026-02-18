Dreame non si ferma più: dopo i robot arriva lo smartphone di lusso in oro puro

L’ecosistema di Dreame si è ampliato a dismisura e oseremmo dire che il produttore cinese sembra puntare ad una linea come quella di Xiaomi. Il brand ha iniziato il suo percorso con aspirapolvere e robot per la cura dei pavimenti e lentamente ha abbracciato molteplici categorie di prodotti.

L’ultimissima novità riguarda il settore degli smartphone, con l’annuncio dei primi modelli. Ma non finisce qui: ora è il momento di Dreame Aurora, che segna l’ingresso della compagnia nel settore dei telefoni di lusso – dal look eccessivo e dettagli in oro puro.

Dreame Aurora è il primo smartphone di lusso del brand: dagli aspirapolvere al telefono in oro puro

Crediti: Weibo, Dreame

Le immagini raffigurano un nuovo smartphone premium: Dreame Aurora è dotato da due stili esclusivi che raffigurano una fenice e un drago, in entrambi i casi in oro puro con l’aggiunta di pietre preziose e diamanti autentici.

Al momento la coppia di dispositivi non è stata ancora confermata in via ufficiale ma le immagini arrivano dall’insider Digital Chat Station. Non ci sono ancora i dettagli su specifiche e caratteristiche: per ora il leaker si è limitato a mostrare il design dei nuovi modelli di lusso.

Crediti: Weibo, Dreame

In base a quanto riportato, Dreame Aurora dovrebbe essere lo smartphone più lussuoso in termini di materiali, tuttavia mancano indizi sul prezzo finale. Probabile che questa sia un’affermazione esagerata da parte dell’insider cinese: ci sono dispositivi Vertu che superano tranquillamente i 18.000€ e non si limitano solo all’oro, per non parlare dei modelli Caviar (tra cui un iPhone Air da quasi 39.000$).

Intanto Dreame ha ufficializzato gli smartphone RS1, E1 e Air 1 con caratteristiche che vanno dalla fascia media fino a quella premium (con tanto di Snapdragon 8 Elite Gen 5).