Dove comprare iQOO 15 Ultra: l’estetica del futuro è già qui

Dopo il lancio di iQOO 15 standard, l’azienda cinese ha deciso di fare il bis con il modello Ultra, entrando nel settore dei Gaming Phone. Il flagship è stato annunciato solo in Cina e sicuramente non arriverà da noi: tuttavia c’è ancora speranza e se siete appassionati del brand partner di vivo allora ecco come fare per mettere le mani sul nuovo top di gamma!
iQOO 15 Ultra: dove comprare il primo Gaming Phone della serie di punta
Se volete provare il nuovo iQOO 15 Ultra purtroppo dovrete necessariamente affidarvi alla versione cinese, disponibile tramite store di terze parti. Il dispositivo è dotato di firmware multilingue, con i servizi Google e il Play Store preinstallati.
Anziché puntare ad un Camera Phone come i vari competitor, iQOO ha deciso di lanciarsi in uno smartphone da gaming. Il risultato è una belva di potenza – con Snapdragon 8 Elite Gen 5 – ed uno stile futuristico, grazie alla cover con tecnologia Texture on Fiber, in grado di restituire giochi di luce che creano una trama a nido d’ape sulla scocca – in base all’angolo di visione.
Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 163,65 x 76,80 x 8,7 mm, 227 grammi
- Colorazioni: 2077 Flowing Orange, 2049 Cold Blue
- Certificazione: IP66/IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED Samsung M14 da 6,85″ 2K (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO a 144 Hz, campionamento del tocco a 3.200 Hz, colore a 10 bit, PWM Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 8.000 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 8.000 mm2 + ventola integrata
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 16/24 GB LPDDR5X Ultra Pro
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 7.400 mAh
- Ricarica: 100W, wireless 40W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/1.88-2.05-2.65) con OIS, ultra-wide 150° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3X
- Selfie camera: 32 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 2, tasti dorsali
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6
