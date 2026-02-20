Dove comprare iQOO 15 Ultra: l’estetica del futuro è già qui

Dopo il lancio di iQOO 15 standard, l’azienda cinese ha deciso di fare il bis con il modello Ultra, entrando nel settore dei Gaming Phone. Il flagship è stato annunciato solo in Cina e sicuramente non arriverà da noi: tuttavia c’è ancora speranza e se siete appassionati del brand partner di vivo allora ecco come fare per mettere le mani sul nuovo top di gamma!

iQOO 15 Ultra: dove comprare il primo Gaming Phone della serie di punta

Crediti: iQOO

Se volete provare il nuovo iQOO 15 Ultra purtroppo dovrete necessariamente affidarvi alla versione cinese, disponibile tramite store di terze parti. Il dispositivo è dotato di firmware multilingue, con i servizi Google e il Play Store preinstallati.

Anziché puntare ad un Camera Phone come i vari competitor, iQOO ha deciso di lanciarsi in uno smartphone da gaming. Il risultato è una belva di potenza – con Snapdragon 8 Elite Gen 5 – ed uno stile futuristico, grazie alla cover con tecnologia Texture on Fiber, in grado di restituire giochi di luce che creano una trama a nido d’ape sulla scocca – in base all’angolo di visione.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 163,65 x 76,80 x 8,7 mm, 227 grammi

Colorazioni: 2077 Flowing Orange, 2049 Cold Blue

Certificazione: IP66/IP68/IP69

Display: Flat AMOLED Samsung M14 da 6,85″ 2K (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO a 144 Hz, campionamento del tocco a 3.200 Hz, colore a 10 bit, PWM Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 8.000 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 8.000 mm 2 + ventola integrata

+ ventola integrata SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 16/24 GB LPDDR5X Ultra Pro

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.400 mAh

Ricarica: 100W, wireless 40W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/1.88-2.05-2.65) con OIS, ultra-wide 150° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3X

Selfie camera: 32 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 2, tasti dorsali

Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6

