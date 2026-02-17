Tech Week su eBay: coupon per nuovo e ricondizionato, ma solo fino al 1° marzo

La Tech Week di eBay è ufficialmente iniziata e, come da tradizione, il colosso dell’e-commerce non si è limitato a un solo codice sconto. Per questo finale di febbraio 2026, abbiamo a disposizione una doppietta di coupon che copre sia il nuovo che l’usato, permettendo di accumulare fino a 90€ di risparmio totale per ciascuna promozione.
Coupon Tech Week su eBay: risparmi sulla tecnologia e vale anche per i ricondizionati
Di seguito trovate tutti i dettagli della promozione Tech Week: il nuovo codice sconto è valido su tutte le categorie ad accezione di Altre marche italiane e di quelle sempre escluse.
- Il codice da utilizzare è “FEB26” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;
- il valore del coupon è del 5%, con uno sconto massimo per utilizzo di 45€ (su una spesa minima da 10€);
- 2 utilizzi per ogni utente;
- quindi lo sconto massimo totale è 90€ (utilizzando al massimo il coupon, su due ordini);
- la promozione termina il 1° marzo 2026 (alle ore 23:59).
5% di sconto
Scade il: 01-03-2026
Come funziona il Coupon eBay per i ricondizionati
- Il codice da utilizzare è “REFURBWEEK26” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;
- il valore del coupon è del 10%, con uno sconto massimo per utilizzo di 45€ (su una spesa minima da 20€);
- 2 utilizzi per ogni utente;
- quindi lo sconto massimo totale è 90€ (utilizzando al massimo il coupon, su due ordini);
- la promozione termina il 1° marzo 2026 (alle ore 23:59).
10% di sconto
Scade il: 01-03-2026
